Pogledajte nove kostime grupe Lelek: 'Priredile smo iznenađenje'

Članice grupe Lelek su u Beču odradile prvu tehničku probu za nastup s pjesmom ' Andromeda ', a najveća razlika u odnosu na nastup na Dori vidljiva je u kostimima.

Umjesto dosadašnjeg scenskog izdanja, djevojke su se na probi pojavile u novim crvenim kostimima , koji dodatno naglašavaju dramatičnu atmosferu pjesme i njezin prepoznatljiv vizualni identitet. Tamna, intenzivna nijansa crvene daje nastupu snažniji, gotovo ritualni dojam, dok se i dalje zadržava spoj modernog i tradicionalnog po kojem je Lelek postao prepoznatljiv.

Nastup podignut na višu razinu

Scenski koncept prati atmosferu 'Andromede' kroz mistične motive, od špilje i šume do završnog efekta koji podsjeća na putovanje kroz vremenski vrtlog. Time se pjesmi daje dodatna dramaturgija, a ulazak izvođačica na pozornicu dobiva naglašeniji i teatralniji okvir.

Vokalni dio, koji je jedan od najjačih aduta grupe, ostaje u središtu nastupa. Lelek i dalje gradi dojam na snažnom zajedničkom pjevanju, ali sada uz znatno raskošniju scensku sliku. A o prvim dojmovima s probe govorile su u videu na društvenim mrežama.

'Donosimo iznenađenje'

'Od nas možete očekivati epski nastup, ali i jedno iznenađenje', poručile su u videu koji je objavljen na službenom profilu Eurosonga na Instagramu.