U BIOGRADU NA MORU

Maja Šuput zna što radi: Sportska jakna nikad nije izgledala scenski moćnije

E. K.

03.05.2026 u 11:37

Maja Šuput
Maja Šuput Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Maja Šuput na nastupu u Biogradu na Moru spojila je energiju pozornice i jedan od najjačih modnih smjerova sezone: sportski glamur s naglašenim karakterom

Maja Šuput nastupila je u Biogradu na Moru u sklopu manifestacije 'Slovenski vikend', događanja koje Grad Biograd na Moru već godinama organizira s posebnim naglaskom na posjetitelje iz Slovenije, uz kulturno-zabavni, gastronomski i glazbeni program.

Ovogodišnje izdanje održava se od 29. travnja do 3. svibnja, a program je uključio niz događanja na otvorenom i večernje nastupe.

Na pozornici je Maja još jednom pokazala da njezini scenski outfiti rijetko prolaze nezapaženo. Umjesto klasične koncertne haljine ili šljokičastog kombinezona, odabrala je sportski inspiriran look u kojem glavnu riječ vodi jakna s prepoznatljivim Adidasovim prugama na rukavima. Komad koji inače pripada svijetu trenirki i streetweara ovdje je dobio sasvim drukčiju ulogu: postao je scenski komad s dozom drame.

Sportski glamur u prvom planu

Crna jakna sjajnijeg finiša, nalik na zanimljiv spoj bomberice i track jakne, dobro funkcionira pod reflektorima jer hvata svjetlo i daje kombinaciji snažniji vizualni efekt. Bijele pruge na rukavima dodatno naglašavaju sportski karakter outfita, ali ga ne guraju u potpuno ležeran smjer.

Maja Šuput održala koncert u Biogradu na Moru
Maja Šuput održala koncert u Biogradu na Moru Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL

Sportski komad nije stiliziran kao dnevna, nenametljiva jakna, nego kao dio nastupnog outfita u kombinaciji s odgovarajućom minicom i štiklama kreirajući look koji mora biti upečatljiv i dovoljno dinamičan da izdrži svjetla pozornice, pokret i energiju publike.

Maja je poznata po tome da na nastupima bira odjeću koja prati njezin temperamentan scenski nastup, a ovaj put efekt nije građen samo na glamuru, nego i na kontrastu. Sportska forma jakne daje dojam opuštenosti, dok sjajni materijal, naglašena frizura i dramatična šminka podižu cijeli look u smjeru pop estetike.

Iako je njezin look zamišljen za nastup, njegova osnova vrlo je nosiva. Sportske jakne i komadi inspirirani trenirkama posljednjih su sezona izašli iz teretana i backstagea te postali dio svakodnevne mode.

U Majinom slučaju taj je kontrast prilagođen pozornici: manje minimalizma, više efekta. Rezultat je stajling koji ne pokušava biti klasično glamurozan, nego moderan, energičan i u skladu s aktualnim trendom sportskog chica.

