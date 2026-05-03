Maja Šuput zna što radi: Sportska jakna nikad nije izgledala scenski moćnije

Maja Šuput nastupila je u Biogradu na Moru u sklopu manifestacije 'Slovenski vikend' , događanja koje Grad Biograd na Moru već godinama organizira s posebnim naglaskom na posjetitelje iz Slovenije, uz kulturno-zabavni, gastronomski i glazbeni program.

Ovogodišnje izdanje održava se od 29. travnja do 3. svibnja, a program je uključio niz događanja na otvorenom i večernje nastupe.

Na pozornici je Maja još jednom pokazala da njezini scenski outfiti rijetko prolaze nezapaženo. Umjesto klasične koncertne haljine ili šljokičastog kombinezona, odabrala je sportski inspiriran look u kojem glavnu riječ vodi jakna s prepoznatljivim Adidasovim prugama na rukavima. Komad koji inače pripada svijetu trenirki i streetweara ovdje je dobio sasvim drukčiju ulogu: postao je scenski komad s dozom drame.

Sportski glamur u prvom planu

Crna jakna sjajnijeg finiša, nalik na zanimljiv spoj bomberice i track jakne, dobro funkcionira pod reflektorima jer hvata svjetlo i daje kombinaciji snažniji vizualni efekt. Bijele pruge na rukavima dodatno naglašavaju sportski karakter outfita, ali ga ne guraju u potpuno ležeran smjer.