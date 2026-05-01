To nije nitko očekivao: Meryl Streep priznala što ju je smetalo kod kolegice

Meryl Streep otkrila je da je tijekom snimanja filma 'Smrt joj lijepo pristaje' imala zamjerku kolegici Goldie Hawn jer je, kako tvrdi, stalno kasnila na set.

'Goldie je uvijek kasnila na set. Ali bila je tako preslatka', rekla je Meryl.

U intervjuu za Vanity Fair, objavljenom na YouTubeu, Streep je ispričala da je Hawn redovito stizala kasno, ali da joj je šarm često sve opraštao.

Dvije glumice zajedno su nastupile u crnoj komediji iz 1992. godine, u kojoj su glumile prijateljice uhvaćene u ljubavni trokut, dodatno zakompliciran čarobnim napitkom koji im donosi vječni život. Streep, koja se vratila u ulozi Mirande Priestly u filmu 'Vrag nosi Pradu 2', priznala je da joj Goldiena ležernost tada nije uvijek lako padala.

Dodala je da je sama potpuno drukčija kada je riječ o dolascima na posao.

'A ja sam uvijek točna, znate, i iritantna. Ali ona je kasnila, i sjećam se da je imala crveni kabriolet i sama se vozila na set. To je vjerojatno bio problem', prisjetila se.

Kako je opisala, Hawn bi na set stizala užurbano, s kosom u neredu, ispričavajući se svima, a ekipa bi joj sve odmah oprostila.

'Sama se vozila na set. Kosa joj je bila sva... 'O, Bože, oprostite!' I svi su mislili: 'Baš je slatka'. Da. Zato sam imala zamjerku', rekla je Streep.

Od zamjerke do velikog prijateljstva

Iako je priznala da ju je tada nerviralo Goldieno kašnjenje, Streep je naglasila da su njih dvije s vremenom postale bliske prijateljice i da se danas s osmijehom prisjećaju filma.

'Voljela sam je. Volim je. Ona je jedna od mojih prijateljica i tijekom godina puno smo se smijale zbog tog filma jer ga ljudi obožavaju. Mislila sam da je to poput dokumentarca o Beverly Hillsu', rekla je.

U filmu 'Smrt joj lijepo pristaje' s njima je glumio i Bruce Willis, čiji se lik nađe u središtu ljubavnog trokuta između dviju besmrtnih žena. Streep je otkrila da je s njim imala vrlo dobro iskustvo na setu, iako ga je pratio glas 'zločestog dečka'.

'O, Bruce je bio divan! Mislim da je na nekim setovima bio zločesti dečko i da ga je pratio mali glas da je težak, ali mi smo se s njim jako zabavljali', rekla je. Dodala je da je Willis bio spreman na sve što je zahtijevala neobična priča filma.

'Bio je takav džentlmen, tako spreman na sve i voljan biti smiješan. Mislila sam da je prekrasan', poručila je Streep.