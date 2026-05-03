Oproštaj pod zvjezdanim nebom Splita: Tereza Kesovija pjesmom i suzama digla publiku na noge

03.05.2026 u 22:50

Tereza Kesovija
Tereza Kesovija Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza
Na Starom placu večeras je bilo u znaku emocija – od onih koji s Terezom Kesovijom pjevaju desetljećima, do publike koja je tek otkrivala zašto je zovu jednom od najvećih diva s ovih prostora. Ulaznice za ovaj koncert planule su u rekordnom roku, a nekadašnji Hajdukov stadion pretvoren je u intimnu pozornicu za njezin veliki splitski oproštaj

Na poziv Mirte Šurjak i uz skandiranje 'Tere, Tere', Tereza Kesovija zakoračila je na pozornicu (stigla uz pomoć dvojice mladića iz KUD-a Filip Dević, oslanjajući se i na štap), a dočekao ju je dug, snažan aplauz i ovacije prepunog stadiona. Atmosfera je odmah postala intimna i dirljiva. Koncert je otvorila pjesmom 'Gdje ima srca, tu sam i ja', a nakon toga su se redale svevremenske skladbe.

Toplim riječima obratila se svom Splitu, gradu koji ju je, kako je istaknula, oblikovao, dao joj sigurnost za svaki izlazak na scenu i naučio što znači imati čvrsto uporište u publici.

Stari plac eruptirao od emocija

Posebno je naglasila koliko joj znači što pjeva baš na mjestu gdje su stasali najveći nogometaši i gdje je ispisana povijest Hajduka, uz vedru opasku kojom je još jednom pokazala svoj humor i neposrednost. 'Dođe mi da se upišen u Hajduk. Ja volim svakoga tko se bori dušom i tijelom i pameću svojom', poručila je omiljena Tere. Na koncertu su bili i članovi njezine obitelji - sin Alan i nevjesta Ljiljana, koji su emotivno pratili večer iz prvog reda.

Zbog silnog interesa publike koncert je s prvotno planiranog HNK preseljen na posebno uređeni Stari plac, koji je za ovu večer primio oko tri tisuće ljudi. Emotivnu glazbenu priču otvorila je glumica Ana Uršula Najev uz pratnju Black Coffea. Potom je nastupila i pjevačica Zrinka Milić, nekadašnja pjevačica u grupi Stijene.

Večerašnji koncert bio je nježna točka na kraju jedne velike glazbene priče, ispunjen emocijama, nostalgijom i dubokom vezom između publike i dive, koji će se još dugo prepričavati. Inače, Tereza je završni pozdrav publici najavila je za 3. listopada u Zagrebu, na svoj 88. rođendan.

Oproštajni koncert Tereze Kesovije u Splitu
Oproštajni koncert Tereze Kesovije u Splitu Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

