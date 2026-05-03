Ovaj model torbe godinama ne izlazi iz mode, a nose ga Anne Hathaway i Kate Middleton

Torba brenda Aspinal of London ponovno je u fokusu nakon što ju je Anne Hathaway nosila na projekciji filma 'Vrag nosi Pradu 2', a isti model već godinama bira i Kate Middleton

Anne Hathaway nastavila je svoj odličan modni niz ovoga tjedna u New Yorku, gdje je u još jednom genijalnom izdanju nazočila projekciji filma 'Vrag nosi Pradu 2'.

Lijepa glumica je za tu prigodu odabrala odvažan kaput s leopard uzorkom i jednako upečatljivu torbu Aspinal of London Midi Mayfair u divnoj nijansi trešnje, s efektom krokodilske kože. Ako vam torba izgleda nekako poznato, razlog je jednostavan: tijekom godina nosile su je brojne poznate dame, uključujući Kate Middleton, koja ovaj model ima u najmanje dvije boje. Model koji Kate Middleton nosi od 2018. Princeza od Walesa više je puta viđena s crnom verzijom torbe s efektom krokodilske kože, a posjeduje i varijantu u nježnoj lila nijansi. Model Midi Mayfair prvi je put nosila još 2018. godine, uz lila haljinu Emilije Wickstead i cipele Gianvita Rossija.

No ni stvarne ni filmske princeze nisu jedine obožavateljice ovog modnog dodatka. Mindy Kaling, Jenna Ortega, Jennifer Lopez i Jessica Alba također su viđene s različitim verzijama ove torbe, koja lako zaokružuje i najjednostavniji stajling. Aspinal of London poznat je po sjajnim torbama od talijanske kože, no model Midi Mayfair dolazi i u ležernijim, sezonskim izdanjima. Selena Gomez je, primjerice, na Filmskom festivalu u Cannesu 2024. nosila ljetnu verziju od rafije s vezom, čime je pokazala da ovaj model dobro funkcionira i izvan strogo elegantnih kombinacija. Ovaj britanski luksuzni brend je poznat po kožnim torbama, modnim dodacima i putnim komadima klasičnog, profinjenog dizajna, a osnovan je 2001. godine. Svoj put u modmom svijetu počeli su s ručno izrađenom kožnom galanterijom i pisaćim priborom za prestižne muzeje i galerije, prije nego što su se razvili u prepoznatljivo ime britanskog luksuza.

Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia



Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danas je Aspinal of London osobito poznat po torbama strukturiranih linija, sjajnoj talijanskoj koži i estetici koja spaja tradicionalni engleski stil s modernom elegancijom.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo