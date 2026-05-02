Meryl Streep izgubila živce na snimanju 'Vrag nosi Pradu': Razlog su ove cipele o kojima svi pričaju

Samo je pitanje vremena kada će najnoviji modeli cipela s velikog platna diktirati pravila na ulicama. Dugoočekivani 'Vrag nosi Pradu 2' ne donosi samo oštru satiru modnog svijeta, nego i genijalan pregled luksuzne obuće zbog koje glumice na setu nisu uvijek bile nasmijane

Nakon 20 dugih godina, nastavak kultnog filma 'Vrag nosi Pradu' napokon je spreman za kino dvorane. S povratkom Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt vraća se i nemilosrdan svijet visoke mode. Iako su u prvom filmu dominirale sada već legendarne Chanelove čizme iznad koljena, kostimografkinja Molly Rogers ovog je puta pripremila potpuno novu modnu viziju u kojoj cipele imaju glavnu riječ.

Visoka moda dolazi s cijenom Prema riječima kostimografkinje, koja je preuzela zahtjevnu ulogu od legendarne Patricije Field, cipele su jedan od najvažnijih alata za prikazivanje evolucije likova. 'Cipele su velika stvar na ovom setu, važne su za scenarij i ovaj svijet koji pokušavamo ilustrirati. Zato u prostoriji morate imati gomilu cipela', objasnila je Rogers.

Ipak, modni perfekcionizam na snimanju došao je sa svojim izazovima. Snimanje po ulicama bilo je prilično zahtjevno, pa se tako Meryl Streep u jednom trenutku požalila na neudobnost. 'Znam da mi je Meryl u jednom trenutku zamjerila izbor cipela zbog kaldrme', priznala je Rogers uz osmijeh, dodajući da su glumice, unatoč bolovima, morale profesionalno iznijeti svaki korak kako bi izgledale moćno i nezaustavljivo.

Luksuz na svakom koraku Što se tiče konkretnih modela, modna kuća Prada iz naslova zasad je iznenađujuće suzdržana, a Andy Sachs (Anne Hathaway) u jednoj od ključnih scena korača u njihovim bijelim cipelama sa šiljcima. No, najveću pažnju dosad su ukrale raskošne Aquazzura Passions Crystal salonke koje je Andy uskladila s Armani Privé kombinacijom.

Od upečatljivih Jacquemus Cubisto slingback cipela koje nosi urednica Miranda Priestly (Streep), pa sve do crvenih Balenciaga salonki osmišljenih isključivo za njezinu luksuznu večernju haljinu, svaki je detalj pomno osmišljen.

S druge strane, Emily Blunt u ulozi bivše asistentice Emily ostaje vjerna ekstremnim potpeticama i brendu Christian Louboutin, pa tako u nastavku nosi model Miss Z 100 mm Botta Alta, visoke kožne čizme do koljena. Čak i muški likovi imaju svoje modne trenutke, a Nigel (Stanley Tucci) impresionira u kožnim cipelama brenda Santoni, modelu Ira, potvrđujući da elegancija ne poznaje kompromise.

