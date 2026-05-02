Princeza Charlotte slavi 11. rođendan, a svi komentiraju isti detalj na novoj fotografiji

Princ William i princeza Kate objavili su novu fotografiju princeze Charlotte povodom njezina 11. rođendana, a obožavatelji kraljevske obitelji odmah su primijetili koliko mlada princeza sve više sliči ocu

Princeza Charlotte danas slavi 11. rođendan, a tim povodom princ i princeza od Walesa podijelili su njezin novi portret na službenim profilima na društvenim mrežama.

Nova rođendanska fotografija Fotografija je snimljena tijekom uskrsnog odmora u Cornwallu, a iza objektiva ponovno je bio fotograf Matt Porteous, kojem obitelj Wales često povjerava obiteljske portrete. Charlotte je pozirala na otvorenom, u polju tratinčica, nasmijana i opuštena. Uz fotografiju je objavljena kratka čestitka: 'Želimo Charlotte vrlo sretan 11. rođendan!'

Svi su primijetili znatno dužu kosu Na novoj fotografiji Charlotte nosi pleteni pulover na crvene i crne pruge, plavu košulju s ovratnikom i tamnoplave traperice. Posebnu pažnju privukla je i njezina duga smeđa kosa, koja joj pada preko ramena, zbog čega su mnogi komentirali da izgleda vidno starije i odraslije nego na ranijim fotografijama. Obožavatelji kraljevske obitelji brzo su primijetili i snažnu sličnost s princem Williamom, osobito u osmijehu i crtama lica. Rođendan u obiteljskom krugu Charlotte će, prema britanskim medijima, rođendan proslaviti privatno s roditeljima i braćom, 12-godišnjim princem Georgeom i princom Louisom, koji je prošlog tjedna napunio osam godina.

Obitelj Wales posljednjih je dana imala nekoliko razloga za slavlje. William i Kate 29. travnja obilježili su 15. godišnjicu braka, a sada se nastavlja niz obiteljskih rođendana.