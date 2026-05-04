Olivia Wilde uzvratila bez zadrške: Usporedili je s Gollumom, njezina reakcija postala hit

Glumica i redateljica Olivia Wilde našla se na meti podsmijeha, kao i zabrinutih komentara javnosti nakon viralne snimke, no na usporedbe s Gollumom odgovorila je humorom

Neobičan kadar s crvenog tepiha izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su korisnici njezin izgled uspoređivali s jednim od najpoznatijih likova iz trilogije 'Gospodar prstenova'.

Wilde nije ignorirala reakcije – naprotiv, odlučila ih je javno komentirati. Umjesto obrane ili ogorčenja, odabrala je opušten i autoironičan pristup. Sve je počelo nakon intervjua na Filmskom festivalu u San Franciscu, gdje je Wilde promovirala novi film. Snimka je brzo postala viralna, ponajviše zbog neobičnog kuta kamere i izražene distorzije slike.

Glumica je kasnije objasnila da je riječ o efektu tzv. ‘fish-eye’ objektiva, koji može značajno izobličiti lice kada je kamera preblizu. I sama je priznala da to nije bio njezin ‘najbolji kadar’, ali je naglasila da takva slika ne odražava stvarnost. Odgovor s dozom humora Umjesto da se povuče, Wilde je reagirala na društvenim mrežama. Na Instagram Stories preko vikenda objavila je sporni kadar uz fotografiju Golluma i cijelu situaciju okrenula na šalu. U videu joj se pridružio i brat, koji ju je zadirkivao pitanjem o ‘glasinama da je oživljeni leš’, na što je glumica uz smijeh odgovorila da ‘nije mrtva’.