Dirljiv susret zvijezda serije 'Daleki grad': Riječ 'tata' sve je ganula

Domaći gledatelji zasad još ne mogu pratiti omiljenu seriju 'Daleki grad', pa svaka nova vijest o seriji odmah izazove veliko zanimanje. Ovih su dana posebnu pažnju turskih medija privukli Boran (Burc Kumbetlioglu) i mali Deniz, odnosno tata i sin u seriji, koji su gledateljima priredili prizore za pamćenje
Kako su se raspisali turski mediji - na jednom nedavnom iftaru, došlo je do posebno emotivnog ponovnog susreta glumaca serije 'Daleki grad'. U opuštenoj atmosferi, daleko od reflektora i napetih scena, ekipa koja je osvojila srca gledatelja ponašala se kao da se nikada nije ni rastala.
Naime, susreli su se Kuzey Gezer koji u seriji glumi malog Denisa Džihana i Burc Kumbetlioglu koji mu u seriji glumi oca, Borana Alboru. Burc je dočekan je na poseban način.
Bliskost izvan kamera
Kad ga je ugledao, mladi Kuzey je uzviknuo 'Tata!' i potrčao mu u zagrljaj, što je rastopilo srca svih prisutnih.
Bliskost koju su izgradili pred kamerama očito se preselila i u privatni život, pa je njihov odnos oca i sina još jednom potvrdio koliko su se zavoljeli tijekom snimanja. Ovaj dirljivi prizor brzo je privukao pozornost i dodatno osvojio simpatije gledatelja 'Dalekog grada'.