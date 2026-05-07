Blake Lively proglasila pobjedu u sporu s Justinom Baldonijem: 'Ovo je veliko priznanje'

Blake Lively i Justin Baldoni postigli su nagodbu u pravnom sporu vezanom uz film 'Priča završava s nama', a glumičin tim tvrdi da ishod za nju predstavlja važnu pobjedu

Pravni sukob Blake Lively i Justina Baldonija, koji je mjesecima pratio film 'Priča završava s nama', dobio je novi nastavak. Nakon što su dvije strane nedavno postigle nagodbu, odvjetnici glumice sada tvrde da je ishod slučaja za nju 'odlučna pobjeda'.

Prema dokumentima u koje je uvid imao People, Baldoni i Wayfarer Studios odustali su od protutužbe za klevetu teške 400 milijuna dolara i odrekli se prava na žalbu. Lively, s druge strane, prema sporazumu i dalje može tražiti odvjetničke troškove i naknadu štete prema kalifornijskom zakonu koji štiti osobe koje prijavljuju seksualno uznemiravanje ili diskriminaciju od odmazdnih tužbi za klevetu. 'Njezine zabrinutosti zaslužile su da ih se čuje' Odvjetnici Blake Lively u izjavi su poručili da je nagodba 'odlučna pobjeda za Blake Lively'. Pritom su se pozvali i na raniju zajedničku izjavu u kojoj je navedeno da su njezine zabrinutosti 'zaslužile da ih se čuje'. 'Priznanjem da su zabrinutosti gospođe Lively zaslužile da ih se čuje, optuženici su jednom zauvijek okončali fikciju da je gospođa Lively izmislila tvrdnje o seksualnom uznemiravanju i odmazdi', poručio je njezin pravni tim.

Blake Lively Izvor: EPA / Autor: NILS MEILVANG





Spor koji je mjesecima pratio film Slučaj je započeo nakon što je Lively u prosincu 2024. optužila Baldonija, redatelja i kolegu iz filma 'Priča završava s nama', za seksualno uznemiravanje te tvrdila da su on i njegovi suradnici protiv nje pokrenuli kampanju narušavanja ugleda nakon što je upozorila na ponašanje na setu. Baldoni je optužbe odbacio i podnio protutužbu za klevetu, no sudac Lewis J. Liman u lipnju ju je odbacio. U travnju je isti sudac odbacio i dio šireg postupka, uključujući određene zahtjeve vezane uz seksualno uznemiravanje i klevetu, ali je dopustio nastavak dijela koji se odnosi na navodnu odmazdu. Lively je tvrdila da je pretrpjela ogromnu reputacijsku i profesionalnu štetu nakon što je u javnosti prikazivana kao 'nasilnica' i 'zločesta djevojka' tijekom online rasprava o slučaju.

