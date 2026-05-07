TUGA JE OGROMNA

Martin Short prvi put na crvenom tepihu od smrti kćeri; sinovi su mu bili oslonac na Netflixovoj večeri

L.M.B

07.05.2026 u 19:24

Haylen Short, Henry Short, Martin Short, Oliver Short i Elissa Short Izvor: Profimedia / Autor: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia
Martin Short prvi se put pojavio u javnosti nakon smrti kćeri Katherine, a na premijeri novog Netflixova dokumentarca uz njega su bili sinovi Oliver i Henry.

Martin Short imao je važnu obiteljsku podršku na posebnoj projekciji dokumentarnog filma 'Marty, Life Is Short', koji uskoro stiže na Netflix. Glumac i komičar pojavio se u Los Angelesu u društvu sinova Olivera i Henryja, a to je bilo njihovo prvo javno pojavljivanje nakon smrti njegove kćeri Katherine Short.

Premijera je održana u Egyptian Theatreu u Hollywoodu, a 76-godišnji Short na crvenom tepihu pozirao je sa sinovima, odjeven u crno odijelo i kariranu kravatu. Oliver je nosio tamnoplavo odijelo i crvenu kravatu s uzorkom, dok je Henry odabrao plavi sako, bijelu košulju i crne hlače.

Podrška obitelji i prijatelja

Na projekciju su stigli i brojni Shortovi prijatelji i kolege, među njima Selena Gomez, njegova kolegica iz serije 'Only Murders in the Building', njezin suprug Benny Blanco, Kate Hudson, Eugene Levy i Billy Crystal.

Večer je za glumca imala posebnu težinu jer dolazi nekoliko mjeseci nakon obiteljske tragedije. Katherine Short preminula je u veljači u 42. godini, a obitelj je tada u priopćenju za People zamolila za privatnost.

'S dubokom tugom potvrđujemo smrt Katherine Hartley Short. Obitelj Short shrvana je ovim gubitkom i moli za privatnost u ovom trenutku. Katherine su svi voljeli i pamtit ćemo je po svjetlu i radosti koje je donosila svijetu', poručila je obitelj.

Otac troje djece

Martin Short troje je djece, Katherine, Olivera i Henryja, posvojio sa suprugom Nancy Dolman, s kojom je bio u braku 30 godina. Dolman je preminula 2010. godine od raka jajnika, u 58. godini.

Short je ranije govorio o tome koliko mu očinstvo i obitelj znače. U podcastu Teda Dansona i Woodyja Harrelsona 'Where Everybody Knows Your Name' prošle je godine pričao i o radosti koju mu je donijela uloga djeda.

Ted Sarandos, Martin Short i Lawrence Kasdan Izvor: Profimedia / Autor: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

'Sada imam tri unuka', rekao je tada, dodavši da mu je dolazak prvog unuka promijenio pogled na starenje.

'Prvo unuče dođe i pomislite: ma baš me briga, tu sam. Više me ništa ne zanima u vezi s mojim malim ovim ili onim, samo želim biti uz to. To je tako čarobno', rekao je Short.

