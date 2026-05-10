Keith Urban potpuno slomljen: Kćeri mu okrenule leđa, evo zašto su odabrale Nicole Kidman

Od kada su početkom ove godine i službeno finalizirali svoj razvod, tenzije između Nicole Kidman i Keitha Urbana očito se ne smiruju. Iako su u nagodbi naveli da djeci žele pružiti 'stabilno i brižno okruženje', stvarnost je, čini se, puno surovija. Na nedavnoj Met Gali holivudska glumica ponosno je pozirala sa starijom kćeri , no izvori bliski country zvijezdi tvrde da je taj izlazak bio pažljivo isplaniran potez kako bi mu se pokazalo 'tko je ovdje glavni'.

Sve su oči bile uprte u majku i kćer, a Urbanovi bliski prijatelji nisu skrivali ogorčenje. 'Hladno ga ignoriraju. Osjeća se nepoštovano i odbačeno od vlastitih kćeri', rekao je prijatelj glazbenika za Daily Mail. Da se obiteljski jaz produbljuje, potvrđuje i to što je Sunday Rose nedavno otpratila oca s Instagrama , a istim putem, čini se, kreće i 15-godišnja F aith Margaret.

'Izlazak na Met Galu bio je vrlo bolan za Keitha. To je bila jasna javna izjava Sunday Rose da je definitivno na majčinoj strani', dodao je izvor, ističući da se pjevač sada bori sa snažnim osjećajem isključenosti. Mnogi, međutim, smatraju da je glazbenik sam kriv za ovakav rasple t. Kćerima navodno nimalo nije najbolje sjeo očev potez kada se, netom nakon vijesti o razlazu krajem prošle godine, počeo družiti s puno mlađim pjevačicama iz glazbene industrije. Šuškalo se o navodnim romansama s Maggie Baugh i Karley Scott Collins , a tinejdžerice su navodno kategorički odbile upoznati očeve nove 'prijateljice'.

Strah od ponavljanja povijesti

Zanimljivo je i to da je u nedavnom intervjuu za Elle, Sunday Rose naveliko hvalila svoju majku kao 'najveću inspiraciju', uopće ne spomenuvši slavnog oca. Prema siječanjskom sporazumu o razvodu, Nicole je dobila primarno skrbništvo pa kćeri provode s njom čak 306 dana u godini, dok Urbanu pripada samo 59 dana.

Prijatelji holivudske dive tvrde da je ovakav raspored odraz njezinog paničnog straha od gubitka djece. Naime, nakon bolnog razvoda od Toma Cruisea 2001. godine, njezino dvoje posvojene djece, Isabella i Connor, odlučili su ostati uz oca i scijentologiju, što je gubitak od kojeg se navodno nikada nije potpuno oporavila. Stoga je, ovaj put, glumica odlučila zadržati svoje kćeri što bliže sebi, čvrsto zatvorivši obiteljske redove i ostavivši Urbana po strani. S druge strane, izvori bliski glazbeniku tvrde da on 'čuva mir' i ne želi stvarati dramu, svjestan da će se jednog dana morati susretati s Nicole na dječjim rođendanima i vjenčanjima.