Sjećate li se Georgea Clooneyja iz mladih dana? Nekadašnji 'zlatni neženja' slavi svoj 65. rođendan

George Clooney 6. svibnja slavi 65. rođendan kao jedan od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije, dvostruki oskarovac, redatelj, producent, suprug Amal Clooney i otac blizanaca Elle i Alexandera

George Clooney godinama je nosio titulu jednog od najpoželjnijih neženja Hollywooda.

U devedesetima je slovio za šarmantnog, duhovitog i nedostižnog glumca koji je javno tvrdio da se više neće ženiti niti imati djecu. Prema brojnim medijskim prisjećanjima, čak se kladio s Nicole Kidman i Michelle Pfeiffer da se neće ponovno oženiti ni postati otac prije 40. godine. Tu je okladu dobio, ali život mu je kasnije pripremio drukčiji scenarij. Sve se promijenilo kada je 2013. upoznao Amal Alamuddin, odvjetnicu za ljudska prava libanonsko-britanskog podrijetla. Vjenčali su se 2014. u Veneciji, a 2017. dobili blizance Ellu i Alexandera.

George Clooney nekad Izvor: Profimedia / Autor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia







'Nikad nisam namjeravao ponovno se oženiti, ali ludo sam se zaljubio', rekao je Clooney u jednom od intervjua govoreći o Amal. Ranije je često zbijao šale na račun prijatelja Brada Pitta zbog velike obitelji koju je imao s Angelinom Jolie, no i sam je na kraju postao otac, priznajući da se njegov pogled na život potpuno promijenio. Karijera koja je počela daleko od glamura George Timothy Clooney rođen je 6. svibnja 1961. u Lexingtonu u Kentuckyju. Sin je Nine Clooney, nekadašnje kraljice ljepote i gradske vijećnice, te Nicka Clooneyja, televizijskog voditelja i novinara. Prije nego što se probio u Hollywoodu, radio je različite poslove, među ostalim kao prodavač cipela i radnik u duhanskoj industriji, a često se spominje i njegovo iskustvo na građevini. Glumački put nije mu odmah donio slavu. Pojavljivao se u serijama kao što su 'The Golden Girls', 'Murder, She Wrote' i 'Roseanne', no međunarodnu popularnost stekao je ulogom dr. Douga Rossa u seriji 'Hitna služba'. Ta ga je uloga pretvorila u televizijsku zvijezdu i donijela mu nominacije za Emmy. Nakon televizijskog uspjeha uslijedile su filmske uloge u naslovima kao što su 'Od sumraka do zore', 'Batman i Robin', 'Mirotvorac', 'Tanka crvena linija' i serijal 'Oceanovih 11'. S vremenom se Clooney nametnuo i kao redatelj, scenarist i producent. Dva Oscara i bogatstvo procijenjeno na 500 milijuna dolara Clooney je osvojio dva Oscara: prvog 2006. kao najbolji sporedni glumac za film 'Syriana', a drugog 2013. kao producent filma 'Argo', koji je proglašen najboljim filmom. Britannica navodi da se, osim glumačkom karijerom, afirmirao i kao redatelj i scenarist, a njegova karijera obuhvaća i komercijalne hitove i politički angažirane filmove. Njegovo se bogatstvo često procjenjuje na oko 500 milijuna dolara. Specijalizirani portal Celebrity Net Worth navodi upravo taj iznos, a velik dio financijskog uspjeha povezuje se i s prodajom brenda tekile Casamigos, koji je Clooney osnovao s Randeom Gerberom i Mikeom Meldmanom.

Amal Clooney Izvor: Profimedia / Autor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia



Clooney i danas ne pokazuje namjeru povlačenja. Nedavno je primio Chaplin Award u New Yorku, a u razgovoru za People najavio je i rad na filmu 'Ocean’s 14', čija bi produkcija trebala početi u listopadu 2026. Prije Amal, Clooneyjev privatni život godinama je punio medijske stupce. Bio je u braku s glumicom Talijom Balsam od 1989. do 1993., a povezivalo ga se s brojnim poznatim ženama, među njima Kelly Preston, Lisom Snowdon, Elisabettom Canalis i Stacy Keibler. Sam se često šalio da je njegova najduža veza bila ona s vijetnamskom svinjom Maxom, ljubimcem kojeg je dobio dok je bio u vezi s Kelly Preston i koji je s njim ostao 18 godina. No susret s Amal promijenio je sliku o njemu kao vječnom neženji. U braku s odvjetnicom koja se bavi ljudskim pravima, Clooney je izgradio mirniji, obiteljski život, daleko od slike holivudskog zavodnika iz devedesetih. U intervjuima često ističe koliko joj se divi, a o braku govori kao o prekretnici koju nije očekivao.

