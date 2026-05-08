Princ William izgubio kontrolu na tribinama: Kamere ga ulovile u stanju totalne euforije

Princ od Walesa ponovno je pokazao koliko strastveno voli nogomet. William je u četvrtak navečer iznenadio navijače pojavivši se na stadionu Villa Park u Birminghamu, gdje je s tribina pratio uvjerljivu pobjedu svoje Aston Ville protiv Nottingham Foresta

Budući britanski kralj prolazio je kroz cijeli spektar emocija dok je njegov omiljeni klub grabio prema visokoj pobjedi od 4:0. Već nakon ranog vodstva bilo je jasno da će večer za Aston Villu biti posebna, a William je to proživljavao poput svakog vatrenog navijača.

U jednom trenutku mogao se vidjeti kako skače sa sjedala i udara šakom u zrak slaveći pogodak, dok je nakon novih golova grlio navijače oko sebe. Na početku utakmice djelovao je smireno, no kako je susret odmicao, potpuno ga je ponijela atmosfera na stadionu. Za Aston Villu su zabijali Ollie Watkins, Emi Buendia i John McGinn, kojeg je William pozdravio još prije početka utakmice. Nakon susreta princ je igrače nagradio velikim pljeskom.

Emotivna veza Utakmica je nosila velik ulog jer pobjednik Europske lige osigurava mjesto u idućoj sezoni Lige prvaka, a William očito nije ostao imun na pritisak. Princ William godinama otvoreno navija za Aston Villu i često ga se može vidjeti na utakmicama kluba iz Birminghama. Još je 2015. godine, u razgovoru s Garyjem Linekerom, objasnio zašto je odabrao upravo taj klub.

Princ William Izvor: EPA / Autor: Peter Powell