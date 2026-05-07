Jedna fotografija otkrila je skrivene detalje iz spavaće sobe Meghan i princa Harryja

Meghan Markle obilježila je sedmi rođendan sina Archieja objavivši dvije rijetke fotografije iz obiteljskog albuma, a britanski mediji na njima su detektirali javnosti dosad skrivene detalje iz spavaće sobe para.

Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj je Archie kao beba zaspao na prsima princa Harryja, snimljena u razdoblju dok su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa živjeli u Frogmore Cottageu u Windsoru. Harry i Meghan u tu su se kuću s četiri spavaće sobe preselili neposredno prije Archiejeva rođenja, u svibnju 2019., a iz nje su se kasnije odselili nakon napuštanja kraljevskih dužnosti i preseljenja u Sjevernu Ameriku.

Fotografija Diane na komodi Iako je u prvom planu nježan trenutak oca i sina, fotografija je otkrila i nekoliko detalja iz njihove tadašnje spavaće sobe. Na komodi se vidi uokvirena fotografija princeze Diane, majke princa Harryja, što je mnogima odmah privuklo pažnju. Meghan je u prostor unijela i dio vlastitog stila iz vremena prije udaje. Na zidu je, prema pisanju Daily Maila, bila slika američke umjetnice Inslee Fariss, koju je vojvotkinja ranije imala u svom domu u Torontu, gdje je živjela tijekom snimanja serije 'Suits'. Riječ je o akvarelu 'Babe No. 5', koji prikazuje žensku formu, a Meghan ga je navodno platila 520 funti.

Neutralni tonovi i osobni detalji Fotografija pokazuje da je spavaća soba u Frogmore Cottageu bila uređena u neutralnim tonovima, u skladu s Meghaninim prepoznatljivim ukusom za svijetle, mirne i elegantne interijere. U kadru se vidi i velika sobna biljka, za koju se pretpostavlja da je fikus lirata, popularna biljka sjajnih zelenih listova. Na noćnom ormariću nalazi se lampa u svijetloj nijansi, a zid krase pozlaćeno ogledalo i zidne lampe od mjedi. Archie je na fotografiji zamotan u luksuznu dekicu od kašmira s čipkastim rubom, za koju britanski mediji pišu da bi mogla biti iz brenda Trotters, omiljenog među članovima kraljevske obitelji.