Thompsonova prateća vokalistica udala se za poznatog hrvatskog pjevača, zasvirali Jozinović i Cvek

Josip Palameta i Mihaela Karla Palić, glazbeni par koji je zajedno već nekoliko godina, vjenčali su se u emotivnoj atmosferi uz obitelj, prijatelje i poznata imena domaće scene

Hrvatski pjevač Josip Palameta i njegova dugogodišnja partnerica, prateća vokalistica Marka Perkovića Thompsona Mihaela Karla Palić, izrekli su sudbonosno 'da'. Vijest o njihovu vjenčanju brzo se proširila društvenim mrežama, osobito nakon što su podijeljene fotografije i snimke sa slavlja.

Par se zaručio prošle godine, a sada su svoju vezu okrunili brakom u intimnom, ali vrlo veselom ozračju. Na objavama s vjenčanja vidi se opuštena atmosfera, puno glazbe i emotivnih trenutaka, što ne iznenađuje s obzirom na to da su i mladenka i mladoženja vezani uz glazbenu scenu. Prvi ples uz Jozinovića i Cveka Jedan od trenutaka koji je privukao najviše pažnje bio je prvi ples mladenaca. Pjesmu su im izveli Jakov Jozinović i Matija Cvek, a dijelovi nastupa ubrzo su se pojavili na društvenim mrežama.

Atmosferu s vjenčanja podijelili su i sami Jozinović i Cvek, dodatno razveselivši pratitelje koji su mladencima u komentarima upućivali čestitke. Mihaela Karla zablistala u minimalističkoj vjenčanici Mihaela Karla za svoj je veliki dan odabrala elegantnu, minimalističku vjenčanicu visokog ovratnika, dok je Josip nosio klasično crno odijelo.

Glazbena obitelj i prepoznatljiv vokal Mihaela Karla Palić dio je sestara Palić, koje su poznate i kao prateći vokali na Thompsonovoj turneji. Njezin glazbeni put tako je već dobro poznat publici, a sada je pozornost privukla i lijepom privatnom viješću. Josip Palameta također je poznato ime domaće glazbene scene, pa je njihovo vjenčanje okupilo ljude iz glazbenog kruga i brojne čestitare koji su im javno poželjeli sreću.