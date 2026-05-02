Nova snimka princeze Charlotte iznenadila obožavatelje: Pokazala je svoju drugu stranu

Princ William i princeza Kate o bilježili su rođendan svoje jedine kćeri objavom dosad neviđenih snimki iz obiteljskog odmora u Cornwallu. Video je nastao tijekom uskrsnih praznika, a pokazuje Charlotte u trenucima daleko od službenih pojavljivanja i kraljevskog protokola.

Rijetki trenuci daleko od protokola

Mlada princeza snimljena je na plaži, u ležernom izdanju, dok uživa u igri, prirodi i društvu obiteljskih pasa. Uz nju su se pojavili koker španijel Orla i jednogodišnji pas Otto, novi ljubimac obitelji Wales.

Sportski duh koji podsjeća na Kate

Posebnu pažnju privukao je trenutak u kojem Charlotte uzima zalet i baca kriket-lopticu, pokazujući sigurnost i energiju zbog koje su je britanski mediji odmah usporedili s majkom Kate, poznatom po ljubavi prema sportu.

Charlotte je za dan na plaži nosila tamnoplave kratke hlače s resama, široku tirkiznu majicu i svijetloplavu majicu s kapuljačom. Dugu smeđu kosu pustila je da joj slobodno pada preko ramena, a cijeli prizor djelovao je prirodno i obiteljski.