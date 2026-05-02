Nova snimka princeze Charlotte iznenadila obožavatelje: Pokazala je svoju drugu stranu

Princeza Charlotte proslavila je 11. rođendan, a William i Kate tim su povodom objavili rijetke obiteljske snimke koje otkrivaju njezinu opuštenu, razigranu i vrlo sportsku stranu - daleko od uobičajene suzdržanosti na koju je sve navikla u javnim pojavljivanjima
Princ William i princeza Kate obilježili su rođendan svoje jedine kćeri objavom dosad neviđenih snimki iz obiteljskog odmora u Cornwallu. Video je nastao tijekom uskrsnih praznika, a pokazuje Charlotte u trenucima daleko od službenih pojavljivanja i kraljevskog protokola.
Rijetki trenuci daleko od protokola
Mlada princeza snimljena je na plaži, u ležernom izdanju, dok uživa u igri, prirodi i društvu obiteljskih pasa. Uz nju su se pojavili koker španijel Orla i jednogodišnji pas Otto, novi ljubimac obitelji Wales.
Sportski duh koji podsjeća na Kate
Posebnu pažnju privukao je trenutak u kojem Charlotte uzima zalet i baca kriket-lopticu, pokazujući sigurnost i energiju zbog koje su je britanski mediji odmah usporedili s majkom Kate, poznatom po ljubavi prema sportu.
Charlotte je za dan na plaži nosila tamnoplave kratke hlače s resama, široku tirkiznu majicu i svijetloplavu majicu s kapuljačom. Dugu smeđu kosu pustila je da joj slobodno pada preko ramena, a cijeli prizor djelovao je prirodno i obiteljski.
Na snimkama se vidi i kako skuplja kamenčiće na pijesku te slaže riječi, dok u drugim kadrovima sjedi na palubi broda uz pse.
Objavljeno i ime novog psa
Obitelj Wales nedavno je javnosti predstavila i svog novog psa Otta. Kensingtonska palača objavila je njegovu fotografiju povodom prvog rođendana, uz poruku: 'Dobro došao u obitelj, Otto! Danas imaš jednu godinu.'
Otto je smeđi španijel iz legla Orle, psa kojeg William i Kate imaju otkako je 2020. uginuo njihov prvi pas Lupo. Lupa im je darovao Katein brat James Middleton kao vjenčani poklon.
Proslavila 11. rođendan
Uz video, objavljena je i nova rođendanska fotografija princeze Charlotte. Na portretu, koji je također snimio Matt Porteous, Charlotte pozira u polju tratinčica, nasmijana i vidno odraslija nego na ranijim obiteljskim fotografijama.