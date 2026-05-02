Ana Uršula Najev staje uz Terezu Kesoviju: Otkrila detalje suradnje

Glumica koju gledatelji prate u 'Kumovima' kao Luce Akrap, Ana Ursula Najev uskoro će ostvariti jedan od važnijih trenutaka u svojoj karijeri, dijelit će pozornicu s legendarnom Terezom Kesovijom. Ova suradnja već je izazvala velik interes publike, a mlada umjetnica ne skriva uzbuđenje zbog prilike koja joj se pružila
Ana Uršule Najev će u nedjelju na splitskom Starom placu biti jedna od gošći na koncertu Tereze Kesovije. Glazbenoj divi to će možda biti posljednji u karijeri.
'Ona je za mene oduvijek bila velika inspiracija i uzor, hodajuća karizma, pa je sasvim prirodno da me već sad lagano hvata i trema. Ipak, nastupam pred svojom publikom, među svojim ljudima, i vjerujem da ćemo zajedno stvoriti posebnu večer, punu emocije i zajedništva, u kojoj ćemo uživati u svakoj pjesmi', izjavila je glumica za 24sata.
Izuzetno zahtjevne
Ove godine je predstavila svoj pjevački program 'Večer s divama' u kojem među ostalim izvodi i Terezine skladbe. Kaže da to nimalo nije jednostavno. Ističe da su te skladbe izuzetno zahtjevne i da traže veliku interpretativnu snagu, što je u proteklih šest mjeseci posebno osjetila na vlastitim koncertima i posebnim nastupima. Spominje nedavni nastup u Dubrovniku povodom Sv. Vlaha i Kandelore, gdje je pjevala pjesme 'Moja posljednja i prva ljubavi' i 'Sunčane fontane', ali i ljeto u Splitu na večeri posvećenoj Đeli Jusiću, kada je izvela 'Što je ostalo od ljubavi', koju smatra možda jednom od najzahtjevnijih.