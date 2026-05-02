Ana Uršula Najev staje uz Terezu Kesoviju: Otkrila detalje suradnje

Lav

U ljubavi ste danas osjetljiviji na atmosferu u domu – riječi izrečene u četiri zida imaju veću težinu, pa birajte ton i trenutak kad otvarate važne teme. Mjesec u Škorpionu naglašava obiteljske i privatne stvari, a Sunce u Biku povlači fokus na karijeru, pa biste se mogli osjećati razapeto između ta dva svijeta. Na poslu ste pod povećalom, ali i u poziciji da pokažete koliko ste odgovorni i pouzdani, što dugoročno jača vašu poziciju. Financijski je pametno razmišljati o rezervi za kućne ili obiteljske potrebe. Zdravlju najviše koristi da nakon obaveza imate svoj 'kutak mira' gdje se nitko ništa ne očekuje od vas.