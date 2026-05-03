SPOMINJU SE I DJECA

Harry Styles i Zoë Kravitz navodno već planiraju dva vjenčanja

L.M.B

03.05.2026 u 00:50

Zoe Kravitz i Harry Styles Izvor: EPA / Autor: TOLGA AKMEN, ADAM VAUGHAN/EPA
Zoë Kravitz i Harry Styles zaručili su se nakon manje od godinu dana veze, a strani mediji sada pišu da par već razmišlja o dvjema svadbenim proslavama i zajedničkoj budućnosti

Veza Zoë Kravitz i Harryja Stylesa posljednjih je mjeseci jedna od najpraćenijih u svijetu slavnih, a čini se da par ne gubi vrijeme. Nakon što su se pojavile fotografije glumice s velikim dijamantnim prstenom, Page Six piše da su planovi za vjenčanje već krenuli.

Prema izvorima bliskima obitelji Kravitz, par bi mogao imati dvije ceremonije, jednu u New Yorku, a drugu u Londonu. Razlog za američku proslavu navodno je njezina snažna povezanost s ocem Lennyjem Kravitzom, koji i dalje živi u centru Manhattana.

New York i London kao logičan izbor

Jedan izvor tvrdi da bi Zoë sigurno željela obilježiti vjenčanje u New Yorku zbog oca, a kao moguća lokacija spominje se i hotel Fouquet’s. Druga proslava mogla bi se održati u Londonu, što bi odgovaralo Stylesovu britanskom zaleđu i njihovoj transatlantskoj vezi.

Page Six piše i da je Harry već upoznao Lennyja Kravitza te da se susret navodno odlično odvijao. Prema istom izvoru, Lenny 'definitivno odobrava Harryja', što je za Zoë važan detalj jer je vrlo bliska s ocem.

Zaručili se nakon osam mjeseci veze

Zoë i Harry prvi su put povezani u kolovozu prošle godine, kada su viđeni zajedno u Rimu. Nedugo nakon toga fotografirani su i u Londonu, a njihova veza vrlo je brzo prestala izgledati kao prolazna romansa.

Uz svadbene planove, strani mediji pišu da par već razgovara i o djeci. Izvor blizak Stylesu tvrdi da glazbenik 'stvarno želi dijete' te da je tu želju spominjao prijateljima.

Harry Styles i Zoe Kravitz Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Styles je posljednjih godina napravio odmak od stalnog ritma turneja i javnih obaveza, a u jednom je intervjuu govorio o tome koliko mu je značilo što je tijekom pauze mogao provoditi vrijeme s obitelji i biti uz nećakinju dok odrasta.

Zoë iza sebe ima brak i vezu s Channingom Tatumom

Kravitz je prije veze sa Stylesom bila u trogodišnjoj vezi s Channingom Tatumom, s kojim je prekinula 2024. godine. Prethodno je bila u braku s glumcem Karlom Glusmanom, od kojeg se rastala 2021.

Page Six piše da je Tatum bio iznenađen viješću o zarukama, no izvor blizak glumcu tvrdi da joj želi sreću ako je ona sretna.

Styles je, pak, tijekom godina bio povezivan s nizom poznatih žena, među kojima su Taylor Swift, Kendall Jenner i Olivia Wilde. O privatnom životu rijetko govori, a ranije je isticao da mu ne odgovara javno objašnjavati svoje veze.

