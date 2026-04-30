Blanka Vlašić nakon privatnih promjena objavila poruku koja je dirnula pratitelje

Blanka se iz Indije oglasila porukom o djeci i sportu, a njezina objava izazvala je brojne pozitivne reakcije pratitelja.

'Svako dijete zaslužuje priliku odrasti igrajući sport koji voli, jer vrijednosti koje nauče na terenu ostaju s njima cijeli život', napisala je uz snimku.

Ondje je na društvenim mrežama objavila video u kojem je istaknula koliko je važno da djeca odrastaju uz sport.

Njezina poruka naišla je na snažnu podršku pratitelja, a mnogi su se složili da sport djeci ne donosi samo fizičku aktivnost, nego i važne životne lekcije poput discipline, zajedništva, upornosti i poštovanja.

Objava je privukla dodatnu pozornost jer je Blanka posljednjih tjedana u središtu interesa javnosti nakon vijesti o razvodu od belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta, s kojim ima sina Monda.

Van Gucht i njegova partnerica Charlotte Van Looy čekaju dijete, a ona je nedavno otkrila da im stiže djevojčica. Vijest je podijelila objavom uz fotografiju pasa i ultrazvuka, poručivši da je njihov 'čopor potpun' i da će od ljeta štititi 'malu lavicu'.

Blanka se, pak, u svojoj novoj objavi zadržala na temi koja ju je obilježila cijeli život - sportu, djeci i vrijednostima koje ostaju mnogo dulje od samih rezultata.

Inače, proslavljena sportašica je svoja iskustva iz Bengalurua podijelila i na društvenim mrežama, a pažnju je privukla objava u kojoj je spomenula Luku Modrića.

Detalj koji ju je razveselio

Dok boravi u Indiji, Blanka je naišla na prizor koji joj je odmah privukao pažnju – muškarca koji je trčao u dresu hrvatskog nogometnog kapetana.

'Vidjela sam lika koji trči u dresu Luke Modrića. Koji najež', napisala je uz fotografiju, a njezina objava brzo je izazvala reakcije pratitelja.