ZNAKOVITE RIJEČI

Blanka Vlašić spakirala kofere i otišla iz domovine, jedna rečenica ukrala je svu pažnju

D.A.M.

24.04.2026 u 17:50

Blanka Vlašić
Blanka Vlašić Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U posljednje vrijeme o Blanki Vlašić najviše se pisalo kroz prizmu njezina privatnog života i turbulentnog braka koji je završio razvodom. Dok se javnost bavila 'otvorenim brakom', nevjerom i partnericom njezina bivšeg supruga, Blanka je dosljedno šutjela, birajući dostojanstvo i zaštitu sina. Umjesto da objašnjava i opravdava, okrenula se onome što najbolje zna, sportu i projektima kojima promovira aktivan život, pošteno natjecanje i važnost kretanja za djecu i odrasle. Ovih dana se javila iz Indije

Blanka Vlašić ovih se dana nalazi u indijskom Bengaluruu odakle se javila svojim fanovima na Instagramu. Ubrzo se doznalo koji je bio povod tog putovanja.

Slavna Splićanka ondje kao međunarodna ambasadorica utrke TCS World 10K Bengaluru 2026 inspirira žene da kroz sport pronađu snagu za vlastite bitke uz poruku da se u životu, kao i u sportu, najviše cijene izdržljivost, karakter, dosljednost i poštenje.

Kako pišu tamošnji mediji, jedna od najboljih visašica u povijesti podsjeća da iza nje stoji karijera ispunjena velikim medaljama. Posebno je ponosna na činjenicu da je sve to ostvarila 'čisto', bez doping afera, kao dio generacije koja je, kako kaže, 'skakala stvarno, stvarno visoko' pod motom da se skače pošteno.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Instagram

Vjera u sebe

'Sport je za mene neodvojivi dio svakodnevnog života. Utječe ne samo na fizičko nego i na mentalno zdravlje i cjelokupno samopouzdanje. Posebno je za žene jako važno imati nešto što gradi vjeru u sebe. Kada postignete jedan cilj, shvatite da su mogući i drugi ciljevi', poručila je naša sportašica, a donosi Aninews.in. Dobro zna o čemu govori, jer je kroz vlastitu karijeru prošla kroz sve, i bolove i ozljede i padove zbog kojih je izgubila i volju za životom, no uvijek se vraćala snažnija nego prije.

'Postoji izreka da je pritisak privilegija. Ako osjećate prisitsak to znali da ste uložili svoje vrijeme i energiju u nešto do čega vam je stalo. Zato prihvatite to, uživajte u emocijama, trenutku i nemojte se previše stresirati zbog rezultata', istaknula je.

