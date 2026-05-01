Šljokice, perje i energija: Maja Šuput priredila spektakl u Koprivnici

Koprivnica je Praznik rada obilježila velikim programom u središtu grada, a večernji dio proslave bio je rezerviran za Maju Šuput, jednu od najprepoznatljivijih domaćih izvođačica kada je riječ o koncertima koji se oslanjaju na energiju, komunikaciju s publikom i plesni repertoar.

Prema najavama Turističke zajednice grada Koprivnice, ovogodišnji Pan fest održava se na Zrinskom trgu, a koncert Maje Šuput bio je planiran za petak, 1. svibnja. Glazbeni program nastavlja se dan poslije, kada na istu pozornicu stižu Matija Cvek i The Funkensteins.

Koncert kao središnji dio večernjeg programa

Pan fest ove je godine zamišljen kao spoj tradicije, glazbe, zabave i pratećih sadržaja. Ranije je najavljeno kako posjetitelje od 1. do 3. svibnja očekuje program koji uključuje prvosvibanjsko druženje, Sajam cvijeća, izlagače, ugostiteljsku ponudu i večernje koncerte.

U tom je okviru nastup Maje Šuput imao ulogu velikog otvorenja glazbenog dijela manifestacije, a uz njezine su se hitove svi dobro zabavili i rasplesali.

Za ovu je prigodu odabrala šljokičastu kombinaciju s crnim korzetnim pojasom, a cijeli look dodatno je naglasila raskošnom crnom kratkom jaknicom od perja koja je ovom looku dala dodatnu dozu teatralnosti i pokreta.

Maja je look zaokružila i upečatljivim nakitom, a cijelo izdanje ostalo je u prepoznatljivoj zoni njezina scenskog stila: glamurozno, razigrano i stvoreno za publiku.

Uz koncertni program, ovogodišnja prvosvibanjska proslava u Koprivnici uključila je i tradicionalnu podjelu graha, Sajam cvijeća te ponudu obrtnika, udruga i ugostitelja.