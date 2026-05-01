DOBRA ZABAVA

Šljokice, perje i energija: Maja Šuput priredila spektakl u Koprivnici

E. K.

01.05.2026 u 23:41

Maja Šuput
Maja Šuput Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL
Bionic
Reading

Maja Šuput nastupila je na koprivničkom Zrinskom trgu u sklopu Pan festa i prvosvibanjske proslave, a njezin koncert bio je jedan od glavnih glazbenih aduta ovogodišnjeg programa

Koprivnica je Praznik rada obilježila velikim programom u središtu grada, a večernji dio proslave bio je rezerviran za Maju Šuput, jednu od najprepoznatljivijih domaćih izvođačica kada je riječ o koncertima koji se oslanjaju na energiju, komunikaciju s publikom i plesni repertoar.

vezane vijesti

Prema najavama Turističke zajednice grada Koprivnice, ovogodišnji Pan fest održava se na Zrinskom trgu, a koncert Maje Šuput bio je planiran za petak, 1. svibnja. Glazbeni program nastavlja se dan poslije, kada na istu pozornicu stižu Matija Cvek i The Funkensteins.

Maja Šuput u Koprivnici Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL

Koncert kao središnji dio večernjeg programa

Pan fest ove je godine zamišljen kao spoj tradicije, glazbe, zabave i pratećih sadržaja. Ranije je najavljeno kako posjetitelje od 1. do 3. svibnja očekuje program koji uključuje prvosvibanjsko druženje, Sajam cvijeća, izlagače, ugostiteljsku ponudu i večernje koncerte.

U tom je okviru nastup Maje Šuput imao ulogu velikog otvorenja glazbenog dijela manifestacije, a uz njezine su se hitove svi dobro zabavili i rasplesali.

Za ovu je prigodu odabrala šljokičastu kombinaciju s crnim korzetnim pojasom, a cijeli look dodatno je naglasila raskošnom crnom kratkom jaknicom od perja koja je ovom looku dala dodatnu dozu teatralnosti i pokreta.

Maja je look zaokružila i upečatljivim nakitom, a cijelo izdanje ostalo je u prepoznatljivoj zoni njezina scenskog stila: glamurozno, razigrano i stvoreno za publiku.

Uz koncertni program, ovogodišnja prvosvibanjska proslava u Koprivnici uključila je i tradicionalnu podjelu graha, Sajam cvijeća te ponudu obrtnika, udruga i ugostitelja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OŠTAR TON

OŠTAR TON

Trump otkrio što misli o kralju Charlesu i Williamu, a Meghan nije štedio
CARYS ZETA DOUGLAS

CARYS ZETA DOUGLAS

Još jedna nepo beba ili nova nada kazališta? Kći holivudskog para dobila važan angažman
RIJETKO GA VIDIMO

RIJETKO GA VIDIMO

S odvjetnikom s Korčule već je 14 godina: Domenica objasnila zašto dečka skriva od medija

najpopularnije

Još vijesti