Sukob Blake Lively i Justina Baldonija razotkrio tajnu mrežu za uništavanje ugleda u Hollywoodu

Žestoki sukob Blake Lively i Justina Baldonija na snimanju filma 'Priča završavas nama' (It Ends with Us) neočekivano je razotkrio tajnu holivudsku industriju za uništavanje ugleda. Zbog njihove iscrpljujuće pravne bitke na vidjelo je izašla mreža anonimnih portala koji su korišteni za prljave kampanje protiv poznatih osoba

Ono što je počelo kao neslaganje dvoje glumaca preraslo je u skandal epskih razmjera koji sada uključuje imena poput Rebel Wilson, Scootera Brauna i Andrewa Hubermana. Sudski dokumenti otkrivaju 'priručnik' za sustavno blaćenje neistomišljenika, koji se oslanja na lažne internetske stranice, botove i teške optužbe s ciljem iznuđivanja nagodbi izvan suda.

Forenzika otkrila tvornicu laži Klupko se počelo odmotavati kada je Baldonijeva bivša publicistica Stephanie Jones podigla tužbu protiv njega, njegove produkcijske kuće Wayfarer i stručnjakinje za krizno komuniciranje Melisse Nathan. Tim pravnika koji zastupa Jones angažirao je digitalne forenzičare kako bi istražili anonimnu web stranicu koja ju je sustavno blatila. Forenzičari su otkrili da je stranica navodno djelo spomenute Nathan i tajanstvenog teksaškog 'fiksera' Jeda Wallacea, inače dugogodišnjeg suradnika Baldonijeva odvjetnika Bryana Freedmana. Prema tužbi, spomenuta stranica povezana je s 'rastućim popisom internetskih stranica za napade koje je kreirala ista skupina zavjerenika'. Te stranice namjerno izgledaju amaterski, poput djela zviždača koji govore istinu moćnicima, a zapravo služe za klevetu. Miješajući stvarne činjenice s teškim optužbama za iznudu, preprodaju droge i prostituciju, cilj im je diskreditirati tužitelje u javnosti te ih demoralizirati kako bi pristali na brze i tihe nagodbe. Odvjetnik Freedman negirao je te optužbe, nazivajući ih pukim 'nagađanjima'.

Blake Lively Izvor: EPA / Autor: NILS MEILVANG





Od Rebel Wilson do tragičnih posljedica Ova prljava taktika, koja djeluje kao oružje pritiska izvan pravosudnog sustava, nije rezervirana samo za slučaj Lively-Baldoni. Nedavno je procurila audiosnimka u kojoj Wallace instruira Nathan da producenticu Amandu Ghost, s kojom se glumica Rebel Wilson sukobila oko filma 'The Deb', bez ikakvih dokaza proglase 'trgovkinjom ljudima' i usporede s Ghislaine Maxwell. Iako Wilson negira umiješanost, Ghost je uzvratila tužbom za klevetu. Popis meta sve je duži. U skandal su uvučeni i glazbeni mogul Scooter Braun (čija je bivša publicistica upravo Melissa Nathan) te wellness podcaster Andrew Huberman. Njegova bivša djevojka postala je meta sličnih online napada nakon što je za magazin 'New York' progovorila o njegovim 'mehanizmima kontrole'. Najteža posljedica ovog 'priručnika' svakako je tragična sudbina australske aktivistice Kate Whiteman. Nakon što je javno optužila utjecajnu njujoršku braću Alexander za seksualni napad (zbog čega su nedavno i osuđeni), Whiteman je bila brutalno klevetana na jednoj od ovakvih stranica, a nedugo zatim je i preminula.