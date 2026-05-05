Dramatičan povratak Blake Lively nakon sudskog spora koji je trajao dvije godine

Blake Lively pojavila se na Met Gali samo nekoliko sati nakon što je zaključila višegodišnji pravni spor s Justin Baldoni, privukavši pozornost javnosti ne samo modom nego i tajmingom

Povratak na crveni tepih Met Gale označio je novo poglavlje za glumicu nakon iscrpljujuće pravne bitke vezane uz film 'It Ends With Us'. Nagodba je postignuta neposredno prije suđenja, čime je okončan sukob koji je mjesecima punio naslovnice.

Lively se na gala večeri pojavila u arhivskoj haljini modne kuće Versace iz 2006., reinterpretiranoj za ovogodišnju temu. Njezin look, inspiriran ‘izlaskom i zalaskom sunca’, bio je jedan od najupečatljivijih na crvenom tepihu. Posebnu pažnju privukla je i torbica ukrašena crtežima njezine djece, čime je glamur spojila s osobnim detaljem.

Nagodba nakon dvije godine sukoba Pravni spor između Lively i Baldonija započeo je 2024. tijekom rada na filmu, uz optužbe za uznemiravanje i odmazdu. Obje strane podnijele su međusobne tužbe, a većina zahtjeva kasnije je odbačena na sudu. Nagodba, čiji detalji nisu objavljeni, postignuta je neposredno prije zakazanog suđenja u svibnju 2026.

U zajedničkoj izjavi istaknuli su želju za ‘konstruktivnim nastavkom i sigurnijim radnim okruženjem’, čime je formalno zatvoren jedan od najeksponiranijih sporova u Hollywoodu posljednjih godina.

Dolazak na Met Galu samo nekoliko sati nakon nagodbe mnogi su protumačili kao snažnu poruku – kombinaciju profesionalnog povratka i osobnog ‘resetiranja’.