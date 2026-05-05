Šokantan kraj holivudskog skandala: Blake Lively odustala od suđenja s Baldonijem

Neočekivani obrat u jednom od najvećih holivudskih skandala: Blake Lively i produkcijska kuća Wayfarer Justina Baldonija postigli su nagodbu. Višemilijunska pravna bitka oko hita 'Priča završava s nama' (It Ends With Us) time je okončana samo dva tjedna prije izlaska pred porotu

U ponedjeljak, 4. svibnja, odvjetnici obiju strana objavili su zajedničko priopćenje u kojem su istaknuli da su prigovori glumice zaslužili biti saslušani. Iako uvjeti financijske nagodbe nisu javno otkriveni, ovim je potezom i službeno otkazano suđenje koje je pred njujorškim sudom trebalo početi 18. svibnja.

Zajedničko priopćenje obiju strana Odvjetnici Wayfarera, Bryan Freedman i Ellyn Garofalo, te pravni tim Blake Lively, Michael Gottlieb i Esra Hudson, izdali su zajedničku izjavu kojom potvrđuju kraj višemjesečnog spora. 'Konačni proizvod, film 'Priča završava s nama', izvor je ponosa za sve nas koji smo radili na tome da ga oživimo. Podizanje svijesti i ostvarivanje značajnog utjecaja na živote preživjelih žrtava obiteljskog nasilja, i svih preživjelih, cilj je iza kojeg stojimo', stoji u priopćenju. Timovi su dodali kako su svjesni težine cijelog slučaja: 'Priznajemo da je proces donio izazove i uvažavamo da su zabrinutosti koje je iznijela gospođa Lively zaslužile biti saslušane. Ostajemo čvrsto predani radnim okruženjima bez neprimjerenosti i neproduktivnih uvjeta.' Na kraju su poručili: 'Naša je iskrena nada da ovo donosi zaključenje i omogućuje svima uključenima da krenu naprijed konstruktivno i u miru, što uključuje i okruženje poštovanja na internetu.'

Blake Lively Izvor: EPA / Autor: NILS MEILVANG





Blake Lively Izvor: EPA / Autor: NILS MEILVANG

Odluka suca i odbačene optužbe Do nagodbe dolazi nakon što je američki okružni sudac Lewis Liman u travnju odbacio 10 točaka tužbe koje je podnijela 38-godišnja glumica. Među njima su bile i optužbe za seksualno uznemiravanje, klevetu te građansku urotu. Sudac je ustvrdio da je Lively na setu djelovala kao nezavisna ugovarateljica, a ne kao zaposlenica, zbog čega nije mogla pokrenuti tužbe za seksualno uznemiravanje prema američkom Zakonu o građanskim pravima iz 1964. godine, koji zabranjuje diskriminaciju na radnom mjestu. U svojoj je odluci sudac Liman napomenuo da se navodno ponašanje mora promatrati isključivo u kontekstu filmske produkcije, napisavši da 'kreativni umjetnici moraju imati određeni prostor za eksperimentiranje unutar granica dogovorenog scenarija bez straha da će biti smatrani odgovornima za seksualno uznemiravanje'. Baldoni (42) nakon te odluke više nije bio naveden kao optuženik u preostalim točkama tužbe.

Odmazda i višemilijunski gubici Unatoč odbačenim točkama, sudac je omogućio nastavak procesa za optužbe o odmazdi, pomaganju i poticanju odmazde te kršenju ugovora. Liman je izjavio da su postupci Baldonijevog PR tima 'barem argumentirano prešli granicu', dodajući da bi utjecaj na ugled mogao biti znatan jer profesija Blake Lively 'stavlja snažan naglasak na osobnu i profesionalnu tržišnu isplativost'.