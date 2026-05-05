Holivudski rat vrijedan 300 milijuna dolara završio bez novčane isplate

Dvije godine nakon što je sukob oko filma 'It Ends With Us' prerastao u jednu od najpraćenijih holivudskih pravnih bitaka, Blake Lively i produkcijska kuća Justina Baldonija postigli su nagodbu, no američki mediji pišu da glumici nije isplaćena odšteta
Blake Lively navodno nije dobila nikakvu novčanu isplatu nakon što je postigla nagodbu u tužbi protiv produkcijske kuće Wayfarer Studios, povezane s Justinom Baldonijem, piše Daily Mail.
Prema tvrdnjama tog medija, iako je glumica tražila odštetu zbog navodne štete nanesene njezinu ugledu i karijeri, u konačnom dogovoru nije bilo financijske isplate. Iz Baldonijeva tabora poručili su da su 'oduševljeni' načinom na koji je slučaj zaključen.
Nagodba je postignuta samo dva tjedna prije nego što je slučaj trebao završiti na suđenju u New Yorku.
Bez isprike, ali s pozivom na mir
U zajedničkoj izjavi obje strane navedeno je da je snimanje filma 'It Ends With Us' bilo obilježeno izazovima te da su zabrinutosti Blake Lively 'zaslužile biti saslušane'.
Ipak, u izjavi nije bilo isprike, nego poziv da se svi uključeni nastave dalje 'konstruktivno i u miru'.
'Konačni proizvod - film 'It Ends With Us' - izvor je ponosa za sve nas koji smo radili na tome da ga ostvarimo', stoji u izjavi.
Dodaje se i da obje strane podupiru cilj podizanja svijesti i stvaranja pozitivnog utjecaja na živote osoba koje su preživjele obiteljsko nasilje, kao i svih preživjelih.
'Priznajemo da je proces donio izazove i prepoznajemo da su zabrinutosti gospođe Lively zaslužile biti saslušane. Ostajemo čvrsto predani radnim okruženjima bez nepravilnosti i neproduktivne atmosfere. Iskreno se nadamo da će ovo donijeti završetak i omogućiti svima uključenima da nastave konstruktivno i u miru, uključujući i okruženje puno poštovanja na internetu', poručile su obje strane.
Blake tvrdila da je izgubila milijune
Nagodba bez novčane odštete u oštrom je kontrastu s ranijim zahtjevima glumice, koja je tvrdila da je pretrpjela veliku financijsku i reputacijsku štetu. Prema sudskim dokumentima na koje se poziva Daily Mail, glumica je tvrdila da je izgubila do 40,5 milijuna dolara nakon što je, kako je navodila, u javnosti prikazana kao 'zločesta djevojka' i 'nasilnica'.
Također je tvrdila da je zbog kontroverze izgubila do 87,8 milijuna dolara potencijalnih prihoda od glumačkih angažmana i reklamnih ugovora. Dodatnih 143,5 milijuna dolara, prema njezinim tvrdnjama, odnosilo se na navodne gubitke povezane s njezinim brendovima za njegu kose i alkoholna pića.
Baldonijevi odvjetnici te su iznose opisivali kao nerealne i tvrdili da je reputacija Blake Lively već bila narušena njezinim vlastitim postupcima.
Blake Lively podnijela je tužbu protiv Wayfarer Studiosa i PR agencije povezane sa slučajem, navodeći odmazdu i kršenje ugovora povezano s filmom 'It Ends With Us' iz 2024. godine.
Njezin tim tvrdio je da je nakon izlaska filma bila meta kampanje blaćenja, zbog koje je izgubila milijune dolara u poslovnim angažmanima. Wayfarer Studios te je tvrdnje odbacivao.
Film, temeljen na popularnom romanu Colleen Hoover, ostvario je velik komercijalni uspjeh, no iza kulisa su ga pratili napeti odnosi i javni sukob između dviju glavnih osoba projekta.
'Imala je više za izgubiti'
Daily Mail navodi da nije poznato tko će snositi višemilijunske pravne troškove obiju strana. Lively, međutim, ima snažnu privatnu potporu supruga Ryana Reynoldsa, čije se bogatstvo procjenjuje na stotine milijuna dolara.
Baldonija je tijekom pravne bitke podržavao Steve Sarowitz, poduzetnik i suosnivač Wayfarera, čije se bogatstvo procjenjuje u milijardama. Baldonijeva osobna imovina, prema procjenama koje navodi Daily Mail, kreće se između četiri i osam milijuna dolara, dijelom zahvaljujući zaradi od filma 'It Ends With Us', koji je u svjetskim kinima ostvario više od 350 milijuna dolara prihoda. PR stručnjak Mitchell Jackson, koji zastupa kontroverzne javne osobe, za Daily Mail je ocijenio da je zvijezda 'Tračerice' imala više za izgubiti odlaskom na suđenje.
'Je li za Blake Lively moglo biti gore? Jedini način bio bi odlazak na suđenje', rekao je Jackson.
Dodao je da bi suđenje dodatno naštetilo njezinoj karijeri i da su njezini prijatelji iz svijeta slavnih vjerojatno odahnuli jer se više neće morati uvlačiti u slučaj.
Težak povratak za obje strane
Prema Jacksonovu mišljenju, Blake će se teško vratiti iz ove situacije ako ne promijeni način na koji javnost gleda na nju. Smatra da bi joj pomoglo kada bi pokazala više samoironije i pokušala okrenuti narativ.
Za Baldonija, dodaje, situacija također nije jednostavna, jer bi se nakon javnog sukoba mogao suočiti s manjkom glumačkih prilika i oprezom industrije.
Iako Jackson smatra da bi nastavak filma 'It Ends With Us' bio komercijalno velik potez, Baldonijevi odvjetnici ranije su umanjili mogućnost takvog scenarija.
Nagodba tako formalno zatvara jednu od najeksponiranijih holivudskih pravnih bitaka posljednjih godina, ali pitanje posljedica za karijere Blake Lively i Justina Baldonija još će se vjerojatno dugo provlačiti kroz industriju.