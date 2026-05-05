Holivudski rat vrijedan 300 milijuna dolara završio bez novčane isplate

Dvije godine nakon što je sukob oko filma 'It Ends With Us' prerastao u jednu od najpraćenijih holivudskih pravnih bitaka, Blake Lively i produkcijska kuća Justina Baldonija postigli su nagodbu, no američki mediji pišu da glumici nije isplaćena odšteta

Blake Lively navodno nije dobila nikakvu novčanu isplatu nakon što je postigla nagodbu u tužbi protiv produkcijske kuće Wayfarer Studios, povezane s Justinom Baldonijem, piše Daily Mail.

Prema tvrdnjama tog medija, iako je glumica tražila odštetu zbog navodne štete nanesene njezinu ugledu i karijeri, u konačnom dogovoru nije bilo financijske isplate. Iz Baldonijeva tabora poručili su da su 'oduševljeni' načinom na koji je slučaj zaključen. Nagodba je postignuta samo dva tjedna prije nego što je slučaj trebao završiti na suđenju u New Yorku. Bez isprike, ali s pozivom na mir U zajedničkoj izjavi obje strane navedeno je da je snimanje filma 'It Ends With Us' bilo obilježeno izazovima te da su zabrinutosti Blake Lively 'zaslužile biti saslušane'.

Ipak, u izjavi nije bilo isprike, nego poziv da se svi uključeni nastave dalje 'konstruktivno i u miru'. 'Konačni proizvod - film 'It Ends With Us' - izvor je ponosa za sve nas koji smo radili na tome da ga ostvarimo', stoji u izjavi. Dodaje se i da obje strane podupiru cilj podizanja svijesti i stvaranja pozitivnog utjecaja na živote osoba koje su preživjele obiteljsko nasilje, kao i svih preživjelih. 'Priznajemo da je proces donio izazove i prepoznajemo da su zabrinutosti gospođe Lively zaslužile biti saslušane. Ostajemo čvrsto predani radnim okruženjima bez nepravilnosti i neproduktivne atmosfere. Iskreno se nadamo da će ovo donijeti završetak i omogućiti svima uključenima da nastave konstruktivno i u miru, uključujući i okruženje puno poštovanja na internetu', poručile su obje strane. Blake tvrdila da je izgubila milijune Nagodba bez novčane odštete u oštrom je kontrastu s ranijim zahtjevima glumice, koja je tvrdila da je pretrpjela veliku financijsku i reputacijsku štetu. Prema sudskim dokumentima na koje se poziva Daily Mail, glumica je tvrdila da je izgubila do 40,5 milijuna dolara nakon što je, kako je navodila, u javnosti prikazana kao 'zločesta djevojka' i 'nasilnica'.

Blake Lively Izvor: EPA / Autor: NILS MEILVANG





