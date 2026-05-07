Potresne riječi zvijezde 'Kumova' o Sarajevu: 'Nikad neću oprostiti'

Glumica i zvijezda serije 'Kumovi' Daria Lorenci Flatz na društvenim je mrežama podijelila video posvećen Danu sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva u razdoblju od 1992. do 1995. godine.

U objavi se navodi da je tijekom opsade Sarajeva ubijeno 1601 dijete, a rođena Sarajka uz video je napisala: 'Prokleti bili zauvijek. Onako iskreno. Nikad neću oprostiti Sarajevo. Nikad.'

Daria je Sarajevo napustila 1992. godine, sa samo 16 godina, zajedno s bakom i djedom, dok su njezini roditelji ostali u opkoljenom gradu. Iako već desetljećima živi u Zagrebu, gdje je izgradila glumačku karijeru i obitelj, rodni grad za nju je ostao duboko emotivno mjesto.

Ranije je govorila da je Zagreb njezin dom, ali Sarajevo njezina domovina - grad koji nosi u temperamentu i svemu što jest. Svaki povratak ondje budi sjećanja, osobito šetnja do Baščaršije i prolazak pokraj Marindvora, gdje je provela najljepše dane djetinjstva.

Obitelj kao oslonac

Daria je danas majka trojice sinova, Frana, Maka i Tina, koje ima sa suprugom Emilom Flatzom. Više je puta isticala da joj je obitelj najveći oslonac, a njezina posljednja objava još je jednom pokazala koliko su ratna sjećanja ostala snažna i osobna.