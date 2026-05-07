EMOTIVNA OBJAVA

Potresne riječi zvijezde 'Kumova' o Sarajevu: 'Nikad neću oprostiti'

L.M.B

07.05.2026 u 15:38

Daria Lorenci Flatz s majkom
Daria Lorenci Flatz s majkom Izvor: Promo fotografije / Autor: Luka Dubroja
Bionic
Reading

Daria Lorenci Flatz podijelila je emotivnu objavu povodom Dana sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, grada iz kojeg je pobjegla kao 16-godišnjakinja

Glumica i zvijezda serije 'Kumovi' Daria Lorenci Flatz na društvenim je mrežama podijelila video posvećen Danu sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva u razdoblju od 1992. do 1995. godine.

vezane vijesti

U objavi se navodi da je tijekom opsade Sarajeva ubijeno 1601 dijete, a rođena Sarajka uz video je napisala: 'Prokleti bili zauvijek. Onako iskreno. Nikad neću oprostiti Sarajevo. Nikad.'

Sarajevo ostalo dio njezina identiteta

Daria Lorenci Flatz
Daria Lorenci Flatz Izvor: Promo fotografije / Autor: Luka Dubroja

Daria je Sarajevo napustila 1992. godine, sa samo 16 godina, zajedno s bakom i djedom, dok su njezini roditelji ostali u opkoljenom gradu. Iako već desetljećima živi u Zagrebu, gdje je izgradila glumačku karijeru i obitelj, rodni grad za nju je ostao duboko emotivno mjesto.

Nera Stipičević
  • Petra Kurtela
  • Andrea Granić
  • Vesna Ramljak
  • Mirna Mihelčić
  • Larisa Lipovac
    +10
Poznati na premijeri monodrame Darie Lorenci Flatz Izvor: Promo fotografije / Autor: Luka Dubroja

Ranije je govorila da je Zagreb njezin dom, ali Sarajevo njezina domovina - grad koji nosi u temperamentu i svemu što jest. Svaki povratak ondje budi sjećanja, osobito šetnja do Baščaršije i prolazak pokraj Marindvora, gdje je provela najljepše dane djetinjstva.

Obitelj kao oslonac

Daria je danas majka trojice sinova, Frana, Maka i Tina, koje ima sa suprugom Emilom Flatzom. Više je puta isticala da joj je obitelj najveći oslonac, a njezina posljednja objava još je jednom pokazala koliko su ratna sjećanja ostala snažna i osobna.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DIRLJIVA POSVETA

DIRLJIVA POSVETA

Jane Fonda prisjetila se ljubavi s osnivačem CNN-a nakon njegove smrti
MISTERIOZNI STRANAC

MISTERIOZNI STRANAC

Ana Ivanović pronašla sreću nakon razvoda? Ima novog dečka, ali ovaj put ga drži daleko od javnosti
JAZZ INTERPRETACIJE

JAZZ INTERPRETACIJE

Večer posvećena kultnim filmskim melodijama: Sin Clinta Eastwooda nastupio u Zagrebu

najpopularnije

Još vijesti