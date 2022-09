Matea Elezović o svojoj hit slikovnici: Krapinko je živio bez mobitela i crtića, djecu to oduševljava

Interaktivna i zabavna slikovnica 'Tko je bio Krapinko?', koja poseže za povijesnom građom i bavi se temom krapinskih neandertalaca, zaživjela je među najmlađima te je vrlo brzo i rasprodana. Stoga je ovih dana iz tiskare stiglo njezino drugo izdanje, i to u novom i bogatijem ruhu. Tim smo povodom porazgovarali s jednom od autorica, glumicom i umjetničkom voditeljicom nezavisnog kazališta Hit teatar, Mateom Elezović-Brdar

Iza vas je iznimno aktivno djelovanje na kazališnim daskama, i u ulozi glumice i umjetničke voditeljice manje nezavisne, ali vrlo produktivne kazališne kuće Hit teatar. No kako je došlo do toga da ste uplovili u vode dječje književnosti?

Kako ste došli na ideju za slikovnicu, da glavni lik bude baš Krapinko koji potječe iz nekog drugog, dalekog vremena?

Željele smo prije svega osmisliti slikovnicu koja je edukativna i interaktivna, a opet da ima lako pamtljivu rimu. S druge strane, neandertalci su svakako tema koja zaslužuje više prostora na današnjem tržištu, kada se njihov zanimljiv život 'prevede' na dječji jezik dobije se baš ono što smo htjeli, vesela slikovnica s puno informacija koje ne zamaraju. Jako je zanimljivo gledati prve reakcije djece kada shvate da je njihov mali prijatelj Krapinko živio bez mobitela i crtića. Prva naklada slikovnice je rasprodana pa smo si dale truda i napravile novo prošireno izdanje. Martina Zadnik tu je napravila odličan posao s dizajnom.

O kojim temama sve progovarate kroz slikovnicu te kako ona interaktivno komunicira s malim čitačima?

Slikovnica opisuje dan u životu dječaka Krapinka od jutra do navečer. On je izuzetno sličan današnjoj djeci, a opet tako različit. I on se voli igrati, samo nema parkić i igraonice, nego šumu, rijeku i proplanke. Kod kuće nema kadu, ali ga rijeka odlično osvježi, ne kupuje voće u dućanu, već sam traži i ubere bobice. Drugi dio slikovnice popraćen je ilustracijama koje pokazuju dan u životu današnjeg dječaka te pitanjima za bolje razumijevanje pročitanog. Treći odnosi se na rubriku 'Jeste li znali?', koju prate zanimljive činjenice iz tog doba te nove prekrasne ilustracije Svena Klobučara.