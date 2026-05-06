Glumica koje smo se zaželjeli: Arijana Čulina pojavila se na izložbi i odmah privukla pažnju

Glumica, slikarica, stand-up komičarka i spisateljica snažnog temperamenta i prepoznatljivog humora, Arijana Čulina iza sebe ima impresivnu karijeru. Žena koja zrači snagom, inspiracijom i toplinom i dalje ostaje uzor mnogima pa se svaki njezin novi izlazak u javnost dočekuje se s posebnim zanimanjem .

Ovih dana je snimljena na izložbi akademskog slikara Duška Šibla u splitskom hotelu. Sudeći prema fotografijama, njezina je energija i dalje ista - srdačna, vesela i 'zarazna', baš onakva kakvu publika pamti i zbog koje ju je toliko zavoljela .

Prije godinu dana je otkrila zašto je nema na ekranu i kako to da je odbila ulogu u seriji od 170 epizoda . 'J sam zaista radoholičar i posljednjih godina sam puno radila, možda čak i previše, a to me, nažalost, koštalo zdravlja. Bilo je trenutaka kad sam zaista pomislila da se više nikada neću vratiti na scenu, jer mi je stanje bilo ozbiljno. Zaista mi je bilo jako teško. Čak sam završila u bolnici u Zagrebu zbog toga', ispričala je za Večerjni list .

Objasnila je da danas mora puno više paziti na svoje zdravlje jer ga je godinama zanemarivala. Imala je nove predstave, promocije, knjige, stalno je bila na putu, vozila stotine kilometara, znala i zaspati uz cestu, a sve to je tijelo zapamtilo. U ovom poslu, objašnjava, ljudi često 'lete' kroz dan i ne primijete kada prelaze vlastite granice, sve dok im ih organizam ne počne jasno signalizirati kroz posljedice. Upravo zato više nije željela riskirati i odlučila je poslušati upozorenja svog tijela.