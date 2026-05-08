Podrška najranjivijima

Ana Gruica Uglešić osnovala udrugu za djecu i zlostavljane majke

D.A.M.

08.05.2026 u 20:31

Ana Gruica Uglešić
Ana Gruica Uglešić
Poznajemo je kao nagrađivanu kazališnu glumicu, kineziologinju i promotorice zdravog života. No, Ana Gruica Uglešić dugi niz godina živi s jednim jasnim ciljem - pomoći onima kojima je najpotrebnije. Nakon godina volonterskog rada i humanitarnih akcija, odlučila je otići korak dalje i osnovati svoju udrugu

'Naša želja nije samo pomoći, nego biti uz djecu, majke - vidjeti ih, čuti i reagirati kada je to najpotrebnije. Svaki dan dođe nova, teška priča koja nas uči poniznosti i zahvalnosti. Zaista nema ništa ljepše do osmijeha na licu djeteta. Neprocjenjivo. I zato idemo i nećemo stati', poručila je Ana Gruica Uglešić.

Pod egidom 'Bitno da su djeca dobro' udruga će biti fokusirana na pomoć djeci, samohranim i zlostavljanim majkama, te nastavlja neposredno i transparentno pomagati i rješavati stvarne potrebe, od sakupljanja novčanih donacija za operacije koje život znače do edukacije mladih, promocije zdravlja kroz kulturu i sport.

Anu je sa svojim suprugom Boranom, osmislila je Uglešić Health & Care centar, smješten u Dugopolju, prvi takve vrste u jugoistočnoj Europi koji će se brinuti za osobe starije dobi, a u čijim će prostorima biti i njihova nadaleko poznata poliklinika za mentalno zdravlje.

Pri razvoju vizije centra odlučili su da će osnovati humanitarnu udrugu koja će biti smještena u prostoru centra u kojima će se sakupljati sve, od hrane do namještaja, te da će svake godine centar udruzi Hu GrU donirati 10 posto neto dobiti za pomaganje drugima.

Ana Gruica Uglešić Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

