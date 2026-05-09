Jakov Jozinović raspametio fanove u Ljubljani: 'Odradio sam prvu Arenu u životu'

Jakov Jozinović održao je prvi veliki koncert u karijeri i pred prepunim Stožicama u Ljubljani pokazao zašto je posljednjih mjeseci jedno od najtraženijih regionalnih glazbenih imena. Tisuće fanova uglas su pjevale njegove hitove, a emocije su kulminirale tijekom pjesme 'Ja volim'

Atmosfera u ljubljanskoj Areni Stožice od prvih je minuta bila na razini velikih regionalnih koncerata. Publika je pjevala gotovo svaku pjesmu, a Jozinović nije skrivao koliko mu znači prvi nastup u velikoj areni. Dodatno iznenađenje večeri bio je dolazak Bojana Cvjetićanina iz slovenskog benda Joker Out, čiji je izlazak na pozornicu izazvao oduševljenje publike.

Emocije preplavile Stožice Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se tijekom izvedbe pjesme 'Ja volim', kada je cijela dvorana pjevala zajedno s mladim glazbenikom. Snimke iz publike ubrzo su preplavile društvene mreže, a brojni fanovi dijelili su atmosferu iz prepune dvorane.

Posebno se dijelio trenutak tijekom pjesme 'Kuća puna naroda', za vrijeme koje je Jakov, prema objavama fanova, zaplakao na pozornici. 'Ljubljana, što je ovo bilo' Dio koncertne atmosfere Jozinović je podijelio i na svom Instagram profilu, gdje je objavio video iz Stožica uz kratku, ali emotivnu poruku: 'Odradio sam prvu Arenu u životu. Ljubljana, ŠTA JE OVO BILO?!?!? Hvalaaaaaa.'

Objava je u kratkom roku prikupila velik broj reakcija i komentara podrške, a pratitelji su mu poručili da je ovo tek početak još većih koncertnih uspjeha. Nakon dva koncerta u Ljubljani, uključujući i večerašnji nastup 9. svibnja, Jozinovića uskoro čekaju i najveći koncerti u Hrvatskoj. Pred publikom će nastupiti 19. i 20. lipnja u Areni Zagreb.