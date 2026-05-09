Ovako je Lenny Kravitz reagirao na 'vrući' spot Harryja Stylesa, svog budućeg zeta

09.05.2026 u 11:52

Harry Styles, Lenny Kravitz Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN, ANDY RAIN/EPA
Lenny Kravitz javno je podržao novi spot Harryja Stylesa, a njegov komentar odmah je privukao pažnju fanova. Reakcija slavnog rokera dodatno je rasplamsala interes za odnos njegove kćeri Zoë Kravitz i britanskog glazbenika

Styles je ovih dana objavio provokativni videospot za pjesmu 'Dance No More', treći singl s albuma 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally'. U videu dominiraju energična koreografija, retro estetika i plesne scene koje su fanovi već proglasili njegovim najseksepilnijim izdanjem dosad.

Kratka reakcija koja je izazvala lavinu

Ispod objave sa scenom iz spota Lenny Kravitz ostavio je jednostavan komentar: 'Harry! ✊🏾❤️'. Dovoljno da društvene mreže eksplodiraju reakcijama i zaključcima kako je glazbenik itekako zadovoljan budućim zetom.

Lenny Kravitz Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN

Podsjetimo, People je još u travnju objavio da su Harry Styles i Zoë Kravitz zaručeni nakon osam mjeseci veze. Par je posljednjih mjeseci često viđen zajedno u Londonu, New Yorku i Parizu, a izvori bliski obitelji tvrde da je odnos vrlo ozbiljan.

Fanovi ne prestaju pričati o spotu

Novi videospot izazvao je veliki interes na društvenim mrežama zbog provokativne koreografije i Stylesova nastupa u sportskim crvenim hlačicama. Dio fanova tvrdi da je riječ o njegovom najodvažnijem spotu dosad, dok drugi hvale disco estetiku i energiju videa.

Harry Styles - Dance No More (Official Video) Izvor: Društvene mreže

Lennyjeva podrška dodatno je pojačala interes javnosti jer je glazbenik ranije navodno ostavio vrlo pozitivan dojam. Izvori bliski obitelji tvrdili su da ga Lenny smatra pristojnim, opuštenim i iskreno zainteresiranim za Zoë i njezinu obitelj.

Veza koja sve više privlači pažnju

Iako par vezu uglavnom drži podalje od javnosti, posljednjih mjeseci sve češće dijele zajedničke trenutke i podršku na društvenim mrežama. Fanovi su posebno primijetili da su i članovi obitelji s obje strane počeli javno reagirati na njihove objave.

Zoe Kravitz Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

