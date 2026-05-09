Ovako je Lenny Kravitz reagirao na 'vrući' spot Harryja Stylesa, svog budućeg zeta

Styles je ovih dana objavio provokativni videospot za pjesmu ' Dance No More ', treći singl s albuma ' Kiss All the Time. Disco, Occasionally '. U videu dominiraju energična koreografija, retro estetika i plesne scene koje su fanovi već proglasili njegovim najseksepilnijim izdanjem dosad.

Ispod objave sa scenom iz spota Lenny Kravitz ostavio je jednostavan komentar: 'Harry! ✊🏾❤️'. Dovoljno da društvene mreže eksplodiraju reakcijama i zaključcima kako je glazbenik itekako zadovoljan budućim zetom.

Podsjetimo, People je još u travnju objavio da su Harry Styles i Zoë Kravitz zaručeni nakon osam mjeseci veze. Par je posljednjih mjeseci često viđen zajedno u Londonu, New Yorku i Parizu, a izvori bliski obitelji tvrde da je odnos vrlo ozbiljan.

Novi videospot izazvao je veliki interes na društvenim mrežama zbog provokativne koreografije i Stylesova nastupa u sportskim crvenim hlačicama. Dio fanova tvrdi da je riječ o njegovom najodvažnijem spotu dosad, dok drugi hvale disco estetiku i energiju videa.