Nina Badrić osvojila Beograd: 'Drago mi je što se treći put družimo'

Pjevačica je nastup održala u kultnom Sava centru , gdje ju je publika dočekala velikim pljeskom. Tijekom večeri izmjenjivali su se emotivni trenuci, ovacije i zajedničko pjevanje, a Nina nije skrivala koliko joj znači podrška beogradske publike.

Publika je posebno reagirala na njezine najveće hitove , koje je pjevačica izvodila uz pratnju benda i akustične aranžmane. Atmosfera u dvorani tijekom cijelog koncerta bila je vrlo intimna, iako je prostor bio ispunjen do posljednjeg mjesta.

'Drago mi je što se večeras treći put družimo', poručila je Nina publici tijekom koncerta.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke i fotografije s koncerta, a brojni fanovi komentirali su kako je riječ o jednom od njezinih emotivnijih nastupa u posljednje vrijeme.

Nina je tijekom večeri više puta zahvalila publici na podršci i energiji, a koncert je završio dugim pljeskom i ovacijama publike.