Navijači nisu oduševljeni izborom: Katy Perry izazvala podjele prije otvaranja SP-a

Katy Perry nastupit će na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u, no dio navijača nije oduševljen FIFA-inim izborom. Društvene mreže preplavili su komentari da organizatori ponovno forsiraju spektakl umjesto nogometa

FIFA je ovih dana predstavila glazbeni program za otvaranje Svjetskog prvenstva 2026., koje će zajednički organizirati SAD, Kanada i Meksiko. Među najvećim imenima našla se i Katy Perry, koja će nastupiti prije utakmice SAD-a i Paragvaja na stadionu SoFi u Los Angelesu.

Iako organizatori najavljuju 'najveći spektakl u povijesti turnira', reakcije dijela navijača na društvenim mrežama nisu pozitivne. Kritike su usmjerene i prema FIFA-i i prema izboru izvođača. Uz Katy Perry, na ceremonijama otvaranja nastupit će i Future, LISA iz Blackpinka, Tyla, J Balvin, Alanis Morissette i brojni drugi izvođači. FIFA je odlučila organizirati čak tri zasebne ceremonije, po jednu u svakoj zemlji domaćinu.

No dio navijača smatra da se turnir pretvara u glazbeni i marketinški show. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari da FIFA više pažnje posvećuje celebrity imenima nego samom nogometu, a pojedini korisnici posebno su kritizirali angažman Katy Perry. Pjevačica hita 'Firework' otvorit će turnir u Los Angelesu u petak, 12. lipnja, na stadionu SoFi, 90 minuta prije nego što SAD i Paragvaj odigraju prvu utakmicu prvenstva u toj zemlji, s početkom u 16.30 sati.

Izražavajući nezadovoljstvo zbog toga što će upravo Katy Perry biti glavna zvijezda otvorenja, jedan korisnik na platformi X napisao je: 'Što ona uopće ima ponuditi svijetu na otvaranju Svjetskog prvenstva???' Drugi je dodao: 'Iskreno mislim da su mogli odabrati nekoga boljeg.' 'Popis izvođača odražava kulturnu raznolikost Sjedinjenih Država i živost brojnih dijaspora, ističući snažan utjecaj zemlje na glazbu, zabavu i pop kulturu, ali i snagu glazbe u povezivanju ljudi diljem zemlje', poručuju iz organizacije.

