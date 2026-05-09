Zara Larsson izgubila petu na pozornici, a njezina reakcija oduševila je sve

Švedska pop zvijezda Zara Larsson doživjela je nezgodu tijekom nastupa u emisiji 'Today Show', no ni slomljena peta nije je zaustavila. Pjevačica je nastavila plesati i pjevati kao da se ništa nije dogodilo

Tijekom nastupa u sklopu ljetne koncertne serije emisije 'Today', Zara Larsson izvela je nekoliko svojih hitova pred publikom u New Yorku, a onda je usred koreografije ostala bez dijela cipele. Peta na srebrnoj štikli jednostavno je otpala, no 28-godišnja pjevačica situaciju je pretvorila u još jedan zabavan trenutak na pozornici.

'Plešimo još jače' Dok je izvodila hit 'Lush Life', Larsson je publici pokazala slomljenu cipelu i kroz smijeh poručila: 'Moramo plesati još jače jer sam izgubila petu.' Unatoč nezgodi, nastavila je nastup bez prekida i odradila koreografiju do kraja.

Posebno je oduševio trenutak kada joj se na pozornici pridružila voditeljica Sheinelle Jones, koja je s pjevačicom otplesala viralnu koreografiju pjesme 'Lush Life'. Publika ih je nagradila velikim pljeskom, a video nastupa brzo se proširio društvenim mrežama.

Zara Larsson

Nezgodu pretvorila u show Larsson je ostatak gostovanja odradila profesionalno, uključujući intervjue i dodatne nastupe, a kasnije se pojavila u novom paru cipela. Pjevačica je pritom pokazala kako se i nepredviđene situacije mogu pretvoriti u efektan trenutak na pozornici.