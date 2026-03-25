Fanovi Scarlett Johansson u šoku: Prije 24 godine ljubila je glazbenog genijalca

Stara fotografija iz školskog godišnjaka ponovno je otvorila jedno gotovo zaboravljeno poglavlje iz ljubavnog života Scarlett Johansson.

Slavna glumica je, mnogo prije braka s Colinom Jostom, bila u vezi s Jackom Antonoffom, danas jednim od najpoznatijih glazbenih producenata i autora u glazbenoj industriji.

Obožavatelji Scarlett Johansson ovih su dana doživjeli pravo iznenađenje nakon što je njezina bivša školska kolegica Christy Carlson Romano podsjetila javnost na jednu gotovo zaboravljenu romansu slavne glumice. Romano, danas 42-godišnjakinja, na Instagramu je u utorak objavila fotografiju generacije iz 2002. godine iz njujorške Professional Children's School, škole usmjerene na obrazovanje mladih glumačkih i izvedbenih talenata. Na fotografiji se vidi mlada Scarlett Johansson, a uz nju stoji tadašnji dečko Jack Antonoff. Danas 41-godišnji Antonoff jedan je od najpoznatijih američkih producenata i kantautora, a u to je vrijeme, s neurednom frizurom i tinejdžerskim izgledom, bio tek jedan od ambicioznih mladih umjetnika. Na zajedničkoj fotografiji dodatno je dao naslutiti njihovu vezu položivši ruku na Scarlettino rame.

Scarlett Johansson Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN





Romano je objavu podijelila u sklopu promocije svojih nadolazećih memoara 'Once Upon A Trainwreck', a među starim fotografijama našla se i jedna s njezinom prijateljicom Hilary Duff te njezinom sestrom Haylie. Veza je počela u vrijeme glumičinog proboja Prema pisanju američkih medija, Johansson i Antonoff počeli su izlaziti 2001. godine, upravo u razdoblju kada je glumica skrenula pozornost filmom 'Ghost World'. Njihova je veza potrajala do 2003., nakon što su završili školovanje. Ranije su već bile objavljene i njihove zajedničke fotografije s maturalne večeri 2002. godine, a zajedno su se pojavili i na modnoj reviji BCBG za proljeće 2003., održanoj u rujnu 2002. u New Yorku, gdje nisu skrivali nježnosti.

Jedan njihov bivši školski kolega tvrdio je 2014. godine da je Antonoff teško podnio prekid. 'Kad smo bili u srednjoj školi, Jack je bio potpuno opsjednut njome, a ona mu je slomila srce. Prekinuli su ubrzo nakon mature... Nju je povukao holivudski svijet', tvrdio je tada izvor za New York Post. Pjesma koja je potaknula nagađanja Dodatne špekulacije godinama je poticala i pjesma 'Better Love', koju je 2005. objavio Antonoffov bend Steel Train. Mnogi obožavatelji vjerovali su da je upravo ta pjesma inspirirana njegovom vezom sa Scarlett Johansson.

