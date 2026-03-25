Emilija Kokić uputila nježne riječi suprugu Miljenku povodom posebnog dana

'Sretan ti rođendan, najdraži moj' - Emilija Kokić ganula je svoje brojne obožavatelje jednostavnom, ali toplom čestitkom za rođendan svog supruga .

Nekad poznato HRT-ovo lice, Miljenko Kokot proslavio je okrugli 60. rođendan, a pjevačica mu je tom prigodom posvetila objavu riječima: 'Sretan ti rođendan, najdraži moj - živi sve svoje snove'

Par koji nije kliknuo na prvu

Samozatajni par već nekoliko godina živi u Zadru, a njihova je ljubavna priča na svoj način posebna.

Emilija i Miljenko vjenčali su se 2013. godine nakon dugogodišnjeg prijateljstva i petogodišnje ljubavne veze. Njihova ljubavna priča nije počela kao 'ljubav na prvu' - oboje su imali predrasude jedno o drugome. Emilija je Miljenka doživljavala kao 'nekoga s televizije', a on nju kao 'našminkanu pjevačicu'. Tek kroz razgovore su shvatili koliko su zapravo slični i kompatibilni.

'Tek kad smo počeli razgovarati, kroz razgovore smo shvatili koliko smo zapravo slični i koliko imamo puno stvari koje nas povezuju karakterno', ispričala je pjevačica, dodavši da nikada nije upoznala osobu s toliko vrlina.