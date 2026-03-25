Emilija Kokić uputila nježne riječi suprugu Miljenku povodom posebnog dana

Kratka, ali iznimno dirljiva, takva je bila poruka kojom je Emilija Kokić na Facebooku obilježila poseban dan svog supruga
'Sretan ti rođendan, najdraži moj' - Emilija Kokić ganula je svoje brojne obožavatelje jednostavnom, ali toplom čestitkom za rođendan svog supruga.
Nekad poznato HRT-ovo lice, Miljenko Kokot proslavio je okrugli 60. rođendan, a pjevačica mu je tom prigodom posvetila objavu riječima: 'Sretan ti rođendan, najdraži moj - živi sve svoje snove'
Par koji nije kliknuo na prvu
Samozatajni par već nekoliko godina živi u Zadru, a njihova je ljubavna priča na svoj način posebna.
Emilija i Miljenko vjenčali su se 2013. godine nakon dugogodišnjeg prijateljstva i petogodišnje ljubavne veze. Njihova ljubavna priča nije počela kao 'ljubav na prvu' - oboje su imali predrasude jedno o drugome. Emilija je Miljenka doživljavala kao 'nekoga s televizije', a on nju kao 'našminkanu pjevačicu'. Tek kroz razgovore su shvatili koliko su zapravo slični i kompatibilni.
'Tek kad smo počeli razgovarati, kroz razgovore smo shvatili koliko smo zapravo slični i koliko imamo puno stvari koje nas povezuju karakterno', ispričala je pjevačica, dodavši da nikada nije upoznala osobu s toliko vrlina.
Iz Zagreba su se preselili u Zadar i to na Miljenkov poticaj. 'Živjeti u Zadru je stvarno blagoslov - život je tu puno humaniji, manje je stresa, manje je gužve', rekla je ranijom prigodom.
Emilija je otvorila školu pjevanja po uzoru na onu koju je imala u Zagrebu, a Miljenko, koji je dao otkaz na HTV-u, bavi se edukacijama i radionicama za javne nastupe, ribolovom te proizvodnjom maslinovog ulja u masliniku u mjestu Pridraga. Miljenko je, rekla je u jednom ranijem intervjuu, njezin najbolji prijatelj - netko čije mišljenje uvijek traži, posebno jer je 'poprilično objektivan i neće joj ići niz dlaku samo da bi je ugodio'.
Kratka Facebook čestitka 'živi sve svoje snove', govori više od tisuću riječi o tome kakav je to odnos: pun podrške, poštovanja i ljubavi koja je, iako nije zaiskrila odmah, s godinama postajala samo čvršća.