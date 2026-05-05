John Malkovich dobio hrvatsko državljanstvo: Korijeni ga vežu uz Ozalj

Američki glumac hrvatskih korijena John Malkovich dobio je hrvatsko državljanstvo, objavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović
'Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin', napisao je Božinović na X-u poželjevši mu dobrodošlicu.
Slavnog američkog glumca ranije danas primio je u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković, poručivši da mu je drago što njeguje hrvatske korijene.
'Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju', objavio je premijer na X-u.
'Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene', naglasio je Plenković.
Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u 'Poljima smrti', 'Carstvu sunca', 'Opasnim vezama', 'Na vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich'. Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus.
Inače, njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji.Više je puta boravio u Hrvatskoj, i privatno i gostujući s predstavama.