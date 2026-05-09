Najosobnijom tetovažom do sada izazvala je lavinu komentara

Rihanna je ponovno pokazala kako privatne trenutke pretvara u osobne modne izjave. Ovoga puta dala je tetovirati crtež koji su nacrtala njezina djeca i izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama
Pjevačica i poduzetnica novu je tetovažu otkrila u videima objavljenima na Instagramu poznatog tattoo studija Bang Bang NYC.
Riječ je o jednostavnom dječjem crtežu koji je prenesen na stražnji dio njezine noge, a nastao je prema škrabotinama njezinih mališana.
Rihanna već ima niz prepoznatljivih tetovaža, no fanovi tvrde da je ova među njezinim najosobnijima dosad. Na društvenim mrežama mnogi su pohvalili ideju, ističući da je riječ o emotivnoj uspomeni koja nadilazi klasične celebrity trendove.
Tetovaža nastala iz dječje mašte
Nova tetovaža nastala je prema crtežu koji su napravila njezina djeca RZA, Riot i Rocki, koje Rihanna ima s partnerom A$AP-om Rockyjem. Originalni crtež bio je ispunjen bojama i dječjim naljepnicama, dok je tetovaža izvedena u crnoj boji.
U objavljenim snimkama vidi se kako Rihanna tijekom tetoviranja istovremeno djeluje uzbuđeno i nervozno, iako joj ovo nije prvi odlazak pod iglu. Poznato je da već godinama surađuje s tattoo umjetnikom Keithom 'Bang Bang' McCurdyjem.
Komentari na društvenim mrežama brzo su se počeli nizati, a mnogi su poručili kako je upravo ovakva tetovaža jedna od rijetkih koja ima trajnu emocionalnu vrijednost. Dio korisnika napisao je da ih je Rihanna inspirirala da i sami sačuvaju dječje crteže na sličan način.
Objava dolazi neposredno nakon njezina pojavljivanja na Met Gali, gdje je ponovno bila među najkomentiranijim zvijezdama večeri.