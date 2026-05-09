POSVETA DJECi

Najosobnijom tetovažom do sada izazvala je lavinu komentara

I. B.

09.05.2026 u 09:22

Rihanna
Rihanna Izvor: Profimedia / Autor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Bionic
Reading

Rihanna je ponovno pokazala kako privatne trenutke pretvara u osobne modne izjave. Ovoga puta dala je tetovirati crtež koji su nacrtala njezina djeca i izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama

Pjevačica i poduzetnica novu je tetovažu otkrila u videima objavljenima na Instagramu poznatog tattoo studija Bang Bang NYC.

Riječ je o jednostavnom dječjem crtežu koji je prenesen na stražnji dio njezine noge, a nastao je prema škrabotinama njezinih mališana.

vezane vijesti

Rihanna već ima niz prepoznatljivih tetovaža, no fanovi tvrde da je ova među njezinim najosobnijima dosad. Na društvenim mrežama mnogi su pohvalili ideju, ističući da je riječ o emotivnoj uspomeni koja nadilazi klasične celebrity trendove.

Tetovaža nastala iz dječje mašte

Nova tetovaža nastala je prema crtežu koji su napravila njezina djeca RZA, Riot i Rocki, koje Rihanna ima s partnerom A$AP-om Rockyjem. Originalni crtež bio je ispunjen bojama i dječjim naljepnicama, dok je tetovaža izvedena u crnoj boji.

U objavljenim snimkama vidi se kako Rihanna tijekom tetoviranja istovremeno djeluje uzbuđeno i nervozno, iako joj ovo nije prvi odlazak pod iglu. Poznato je da već godinama surađuje s tattoo umjetnikom Keithom 'Bang Bang' McCurdyjem.

Rihanna
  • Rihanna
  • Rihanna
Rihanna Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Komentari na društvenim mrežama brzo su se počeli nizati, a mnogi su poručili kako je upravo ovakva tetovaža jedna od rijetkih koja ima trajnu emocionalnu vrijednost. Dio korisnika napisao je da ih je Rihanna inspirirala da i sami sačuvaju dječje crteže na sličan način.

Objava dolazi neposredno nakon njezina pojavljivanja na Met Gali, gdje je ponovno bila među najkomentiranijim zvijezdama večeri.

Emma Chamberlain
  • Glenn Martens i Zoe Kravitz
  • Beyonce
  • Naomi Osaka
  • Rihanna i A$AP Rocky
  • Cara Delevingne
    +57
Met Gala 2026 Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IKONA 80-IH

IKONA 80-IH

Legendarna Kim Wilde nastupila u rasprodanoj Tvornici: Pogledajte atmosferu s koncerta
INTERVJU

INTERVJU

Ana Radišić o najvažnijoj lekciji: 'Slušajući tuđu intimu, prestala sam ljudima suditi na prvu'
iza zatvorenih vrata

iza zatvorenih vrata

Melania Trump otkrila je detalje iz privatnog života sina Barrona

najpopularnije

Još vijesti