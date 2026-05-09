Najosobnijom tetovažom do sada izazvala je lavinu komentara

Riječ je o jednostavnom dječjem crtežu koji je prenesen na stražnji dio njezine noge , a nastao je prema škrabotinama njezinih mališana.

Pjevačica i poduzetnica novu je tetovažu otkrila u videima objavljenima na Instagramu poznatog tattoo studija Bang Bang NYC.

Rihanna već ima niz prepoznatljivih tetovaža , no fanovi tvrde da je ova među njezinim najosobnijima dosad . Na društvenim mrežama mnogi su pohvalili ideju, ističući da je riječ o emotivnoj uspomeni koja nadilazi klasične celebrity trendove.

Tetovaža nastala iz dječje mašte

Nova tetovaža nastala je prema crtežu koji su napravila njezina djeca RZA, Riot i Rocki, koje Rihanna ima s partnerom A$AP-om Rockyjem. Originalni crtež bio je ispunjen bojama i dječjim naljepnicama, dok je tetovaža izvedena u crnoj boji.

U objavljenim snimkama vidi se kako Rihanna tijekom tetoviranja istovremeno djeluje uzbuđeno i nervozno, iako joj ovo nije prvi odlazak pod iglu. Poznato je da već godinama surađuje s tattoo umjetnikom Keithom 'Bang Bang' McCurdyjem.