Više se ne skrivaju: Billie Eilish potvrdila vezu na crvenom tepihu

Pjevačica i glumac stigli su na premijeru filma 'Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)', kojim Eilish nastavlja uspješan niz koncertnih projekata. Na događanju su im se pridružili i njezin brat Finneas te redatelj James Cameron , koji je sudjelovao u režiji filma.

Glasine o vezi Billie Eilish i Nata Wolffa krenule su još prošle godine, nakon što su zajedno viđeni na nekoliko javnih događanja. Dodatne sumnje potaknula je i Wolffova uloga u spotu za pjesmu 'Chihiro', a par je posljednjih mjeseci sve češće viđan zajedno.

Na premijeri u Los Angelesu Billie Eilish pojavila se u svojem prepoznatljivom, ležernom stilu, dok je Wolff odabrao klasično smeđe odijelo. Bio je to njihov prvi službeni zajednički izlazak pred fotografe.