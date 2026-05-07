Više se ne skrivaju: Billie Eilish potvrdila vezu na crvenom tepihu

Billie Eilish i Nat Wolff prvi su put zajedno pozirali na crvenom tepihu, potvrdivši višemjesečna nagađanja o vezi. Par se pojavio na premijeri njezina novog koncertnog filma u Los Angelesu
Pjevačica i glumac stigli su na premijeru filma 'Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)', kojim Eilish nastavlja uspješan niz koncertnih projekata. Na događanju su im se pridružili i njezin brat Finneas te redatelj James Cameron, koji je sudjelovao u režiji filma.
Glasine o vezi Billie Eilish i Nata Wolffa krenule su još prošle godine, nakon što su zajedno viđeni na nekoliko javnih događanja. Dodatne sumnje potaknula je i Wolffova uloga u spotu za pjesmu 'Chihiro', a par je posljednjih mjeseci sve češće viđan zajedno.
Na premijeri u Los Angelesu Billie Eilish pojavila se u svojem prepoznatljivom, ležernom stilu, dok je Wolff odabrao klasično smeđe odijelo. Bio je to njihov prvi službeni zajednički izlazak pred fotografe.
Novi projekt Billie Eilish
Novi koncertni film prati turneju kojom je promovirala album 'Hit Me Hard and Soft', objavljen 2024. godine. Film je nastao u suradnji s Jamesom Cameronom i donosi koncertne snimke u 3D formatu.
Za Billie Eilish ovo je već treći koncertni film, a posljednjih godina sve je aktivnija i u filmskim projektima. Uskoro bi trebala ostvariti i glumački debi u ekranizaciji romana 'The Bell Jar'.
Od dječje zvijezde do hollywoodskog miljenika
Nat Wolff publici je najpoznatiji po seriji 'The Naked Brothers Band', u kojoj je nastupao sa svojim bratom Alexom Wolffom. Kasnije je ostvario zapažene uloge u filmovima 'Paper Towns', 'The Fault in Our Stars' i 'Death Note'.