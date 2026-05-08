Mick Jagger i 44 godine mlađa zaručnica u rijetkom pojavljivanju na crvenom tepihu

Legendarni frontmen Mick Jagger ponovno je privukao pažnju rijetkim pojavljivanjem na crvenom tepihu, i to uz dugogodišnju partnericu Melanie Hamrick. Par je na glamuroznom događanju u New Yorku djelovao zaljubljenije nego ikad

Pjevač kultnih The Rolling Stones i bivša balerina ponovno su pokazali koliko su bliski pojavivši se zajedno na gala večeri New York City Balleta. Legendarni glazbenik i bivša balerina plijenili su pažnju zaljubljenim gestama i usklađenim glamuroznim izdanjima.

Frontmen Rolling Stonesa i njegova 44 godine mlađa partnerica stigli su na prestižni događaj u New Yorku držeći se za ruke i razmjenjujući nježnosti pred fotografima. Iako svoj privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, ovaj izlazak otkrio je koliko je njihova veza i dalje čvrsta. Mick Jagger, 81-godišnja rock ikona, za gala večer odabrao je klasično crno odijelo, tamnoplavu košulju i svoje prepoznatljive tamne naočale. Melanie Hamrick, 37-godišnja bivša balerina, zablistala je u srebrnoj svjetlucavoj haljini bez naramenica koja je naglasila njezinu elegantnu figuru.

Mick Jagger i Melanie Hamrick Izvor: Profimedia / Autor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Par je pred okupljenim fotografima djelovao opušteno i raspoloženo. U nekoliko trenutaka Jagger je grlio partnericu oko struka, dok se ona naslanjala na njega uz osmijeh. Posebnu pažnju privukao je i trenutak kada su držeći se za ruke zajedno ulazili u dvoranu David H. Koch Theater u New Yorku. Veza koja traje više od desetljeća Mick Jagger i Melanie Hamrick zajedno su od 2014. godine, kada su se upoznali iza pozornice tijekom koncerta Rolling Stonesa u Tokiju. Danas imaju sina Deverauxa i rijetko javno govore o svojoj vezi. Hamrick je i dalje snažno povezana sa svijetom baleta nakon dugogodišnje karijere u American Ballet Theatreu, zbog čega je upravo gala večer New York City Balleta za nju imala posebno značenje.