Njezina strana priče: Janet Jackson nakon 18 godina progovorila o skandalu sa Super Bowla

Nastupati na finalu Super Bowla, u Americi je prvenstveno stvar prestiža, a svake godine tu čast dobijaju najveće zvijezde. 2004. godine mikrofona su se primili Justin Timberlake i Janet Jackson, no cijeli je nastup ostao zapamćen po bradavici slavne pjevačice

'Iskreno, cijela ta stvar izašla je izvan svih granica. I naravno, bio je to incident koji se nije smio dogoditi. No, svi traže krivca, stoga ovo mora prestati. Justin i ja smo jako dobri prijatelji i uvijek ćemo to i biti', riječi su to koje je izgovorila 55-godišnja Janet Jackson u drugom dijelu dokumentarca o svom životu, a u kojem se dotakla skandala koji je obilježio jedan period njezinog života.