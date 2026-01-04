Sve su glasnija šuškanja da je novi James Bond bivši nogometaš, a u igru ulazi i njegova zaručnica

Dok se filmski svijet pita tko će naslijediti Daniela Craiga, sve više znakova upućuje na to da je izbor već donesen – Callum Turner navodno je novi James Bond, a u istoj bi se priči mogla naći i njegova zaručnica Dua Lipa, kao autorica i izvođačica nove, dugo iščekivane Bondove pjesme
Potraga za novim Jamesom Bondom možda je bliže kraju nego ikad prije. Prema sve glasnijim šuškanjima iz filmskih krugova, britanski glumac Callum Turner navodno je već rekao bliskim prijateljima da je upravo on novi agent 007, dok se istodobno nagađa kako bi njegova zaručnica Dua Lipa mogla snimiti novu, dugo iščekivanu Bondovu temu.
Izvori bliski produkciji tvrde da je Turner trenutačno prvi izbor kladionica za nasljednika Daniela Craiga te da je uvjeren kako je odluka već donesena. 'On to govori svima. Callum je novi Bond, potvrđeno je. U njegovu krugu to je javna tajna', izjavio je izvor blizak glumcu poznatom po ulogama u franšizi Fantastic Beasts.
Ako se ove informacije pokažu točnima, Amazon bi mogao povući atraktivan dvostruki potez te uz novog Bonda angažirati i njegovu zaručnicu. Dua Lipa, jedna od najvećih svjetskih pop-zvijezda, navodno je izrazila želju da napiše i izvede pjesmu za uvodnu i odjavnu špicu novog filma o agentu 007.
Od djetinjstva u Londonu do najpoznatijeg špijuna na svijetu
Callum Turner odrastao je u socijalnom stanu u Londonu. U mladosti je igrao poluprofesionalni nogomet kao stoper u Chelseaju, a karijeru je započeo kao model za modnu kuću Next. Pravi glumački proboj ostvario je ulogom Theseusa Scamandera u filmovima Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald i The Secrets of Dumbledore. Posebno priznanje kritike donijele su mu uloge u filmu The Boys in the Boat iz 2023., koji je režirao George Clooney, te u seriji Masters of the Air, iza koje stoje Steven Spielberg i Tom Hanks.
Turner i Dua Lipa u vezi su od siječnja 2024., a zaručili su se prošlog ljeta. Iako datum vjenčanja još nisu objavili, dodatnu pozornost izazvali su putovanjem na Jamajku, gdje su boravili u Goldeneyeu, nekadašnjem imanju Iana Fleminga, autora Jamesa Bonda. Mnogi su taj potez protumačili kao diskretan znak da bi Turner mogao preuzeti kultnu ulogu. 'Ima izgled, eleganciju i glumačku snagu potrebnu za Bonda', tvrdi jedan od insajdera.
Bond 26: nova era pod Amazonovim vodstvom
Nadolazeći film, zasad poznat kao Bond 26, jedan je od najiščekivanijih projekata u Hollywoodu, osobito jer su prošle četiri godine od izlaska filma No Time To Die. Snimanje bi moglo započeti već ove godine, a premijera se očekuje 2027.
Amazon je prava na franšizu preuzeo prošlog veljače, nakon što su dugogodišnji producenti Barbara Broccoli i Michael G. Wilson prodali udio za, prema pisanju medija, oko milijardu dolara. Osnivač Amazona Jeff Bezos navodno je osobno uključen u ključne odluke i želi da novi film zadrži duh klasičnog Bonda, ali istodobno donese svježinu novoj generaciji gledatelja.
Scenarij za Bond 26 piše Steven Knight, autor serije Peaky Blinders, dok će projekt nadgledati Denis Villeneuve, redatelj Dine. Iako se ranije tvrdilo da se scenarij piše bez konkretnog glumca na umu, sve više izvora navodi da produkcija želi 'mladog i britanskog' Bonda.
U posljednjim mjesecima Callum Turner preuzeo je vodeću poziciju na kladionicama, prestigavši imena poput Aarona Taylor-Johnsona, Jamesa Nortona i Idrisa Elbe. Amazon i Turner zasad nisu komentirali nagađanja, dok se Dua Lipa također suzdržala od izjava. Ako se ove glasine potvrde, publiku bi mogla očekivati nova, glamurozna era Jamesa Bonda u kojoj bi se špijunska akcija i suvremena pop-glazba spojile u prepoznatljivom, ali osvježenom 007 izdanju.