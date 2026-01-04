Sve su glasnija šuškanja da je novi James Bond bivši nogometaš, a u igru ulazi i njegova zaručnica

Potraga za novim Jamesom Bondom možda je bliže kraju nego ikad prije. Prema sve glasnijim šuškanjima iz filmskih krugova, britanski glumac Callum Turner navodno je već rekao bliskim prijateljima da je upravo on novi agent 007, dok se istodobno nagađa kako bi njegova zaručnica Dua Lipa mogla snimiti novu, dugo iščekivanu Bondovu temu.

Izvori bliski produkciji tvrde da je Turner trenutačno prvi izbor kladionica za nasljednika Daniela Craiga te da je uvjeren kako je odluka već donesena. 'On to govori svima. Callum je novi Bond, potvrđeno je. U njegovu krugu to je javna tajna', izjavio je izvor blizak glumcu poznatom po ulogama u franšizi Fantastic Beasts.

Ako se ove informacije pokažu točnima, Amazon bi mogao povući atraktivan dvostruki potez te uz novog Bonda angažirati i njegovu zaručnicu. Dua Lipa, jedna od najvećih svjetskih pop-zvijezda, navodno je izrazila želju da napiše i izvede pjesmu za uvodnu i odjavnu špicu novog filma o agentu 007.

Od djetinjstva u Londonu do najpoznatijeg špijuna na svijetu

Callum Turner odrastao je u socijalnom stanu u Londonu. U mladosti je igrao poluprofesionalni nogomet kao stoper u Chelseaju, a karijeru je započeo kao model za modnu kuću Next. Pravi glumački proboj ostvario je ulogom Theseusa Scamandera u filmovima Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald i The Secrets of Dumbledore. Posebno priznanje kritike donijele su mu uloge u filmu The Boys in the Boat iz 2023., koji je režirao George Clooney, te u seriji Masters of the Air, iza koje stoje Steven Spielberg i Tom Hanks.

Turner i Dua Lipa u vezi su od siječnja 2024., a zaručili su se prošlog ljeta. Iako datum vjenčanja još nisu objavili, dodatnu pozornost izazvali su putovanjem na Jamajku, gdje su boravili u Goldeneyeu, nekadašnjem imanju Iana Fleminga, autora Jamesa Bonda. Mnogi su taj potez protumačili kao diskretan znak da bi Turner mogao preuzeti kultnu ulogu. 'Ima izgled, eleganciju i glumačku snagu potrebnu za Bonda', tvrdi jedan od insajdera.