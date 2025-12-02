Tajna savršenih trbušnjaka: Ovo je cijena koju Dua Lipa plaća da bi izgledala 'kao milijun dolara'

Jedna od najpoznatijih pjevačica današnjice, Dua Lipa, ne prestaje paliti maštu fanova fotkama s plaža i bazena, a iza njenih isklesanih trbušnjaka i savršeno zategnutog tijela krije se vrlo ozbiljan režim treninga i prehrane

Slavna Dua Lipa je miljama daleko od toga da spada u kategoriju onih sretnica koje su 'prirodno mršave'. No to ne znači da neće napraviti sve kako bi izgledala savršeno. Već je odavno priznala da naporno radi kako bi mogla pokazivati tijelo u minijaturnim bikinijima.

Tijekom svoje turneje 'Radical Optimism', a nastupila je i u Brazilu, Dua stalno objavljuje fotke u šljokičastim bikinijima i mikro haljinama te se komentari ispod redovito svode na jedno: 'Otkrij nam trening za trbušnjake.' Nije tajna to da iza tog izgleda stoje strogo isplanirani treninzi snage, kardija, ali i samodisciplina, a ne samo dobri geni i filtri. Pjevačica je više puta objasnila da želi biti 'spremna za bikini' cijele godine jer njezin posao podrazumijeva stalna putovanja, nastupe i kostime koji ne opraštaju ništa. Zbog toga sve u svom danu - od jutarnjeg treninga, preko hrane, do večernjeg odmora - prilagođava tome da na pozornici izgleda i funkcionira kao stroj.

Opsjednuta reformerom Dua je opsjednuta reformer pilatesom do te mjere da kod kuće ima svoju spravu i redovito odrađuje online satove. Upravo taj oblik vježbanja, kaže, najviše joj pomaže da izduži mišiće, zategne cijelo tijelo i pripremi se za sate plesa u štiklama. Nije slučajno ni to što je nedavno ušla i u taj biznis, priključivši se projektu Frame Reformer kao kreativna suvoditeljica, gdje se naglasak stavlja na pilates kao lifestyle, a ne samo još jedan trening.​ Za nju je, kako često ponavlja, ključ u jakoj jezgri: što je trbuh snažniji, to je i donji dio leđa zaštićeniji, pa su manja šansa za ozljede dok skače, pleše i trči po pozornici. U rutini za trbuh kombinira bicikl–trbušnjake, podizanje nogu i ostale varijante, a plank, iako joj je 'najgora' vježba, smatra neizostavnim.

Osim pilatesa, Dua obožava brze i intenzivne HIIT treninge jer ih može ugurati i u najnaporniji dan. U takvom treningu radi skokove (jumping jacks), mountain climbers i burpeeje po 20 do 45 sekundi, uz kratke pauze od 10 do 15 sekundi, pa je sve gotovo prije nego što joj dosadi. Kad želi izbaciti stres, okreće se boksu te tvrdi da je otkada je počela s tim u najboljoj formi u životu i da joj udaranje vreće čisti glavu bolje od bilo čega. Njezin trener kombinira i klasični kardio, poput sprintova uzbrdo, s treninzima snage za cijelo tijelo najmanje tri do četiri puta tjedno. Ipak, uz sav taj tempo, Dua naglašava da bez odmora sve pada u vodu. Dobro pazi na san, njeguje glas parom i čajevima te svakodnevno radi jogu kako bi smirila živce i držala pod kontrolom anksioznost i pritisak slave.​