Domaći pjevač nakon moždanog udara: 'Zapitaš se je li sve to jurcanje i trčanje vrijedno zdravlja'

Operni pjevač Ronald Braus prošle se godine suočio s teškim zdravstvenim stanjem kada je pretrpio moždani udar. Zbog ozbiljnog upozorenja organizma odlučio je usporiti tempo, a sada je progovorio o svom oporavku, strahovima i povratku na scenu

Brz način života, stres i po tri nastupa dnevno uzeli su danak, zbog čega je poznati bariton Ronald Braus neočekivano završio u bolnici. Iako se isprva opirao ostanku na liječenju, danas priznaje da ga je ovo iskustvo naučilo cijeniti zdravlje iznad svega, ali i navelo na veliku životnu prekretnicu i promjenu svakodnevnih navika.

Oduzetost lica i hitan odlazak liječniku Braus je za IN magazin otkrio kako je manji moždani udar bio izazvan srčanom manom. Prisjetio se i trenutka kada je shvatio da se događa nešto ozbiljno. 'Jednog dana izašao sam iz auta i osjećao sam da nešto nije u redu – lice mi se ukočilo, a izgubio sam osjećaj za stvarnost. Nazvao sam brata, koji je liječnik, i otišao u bolnicu. Nakon pretraga ustanovilo se da je riječ o manjem moždanom udaru', ispričao je pjevač. Iako mu to nije bio prvi bliski susret s opasnošću, prije više od desetljeća preživio je tešku prometnu nesreću s prijelomima, u trenucima nakon moždanog udara isprva nije shvaćao ozbiljnost stanja. 'Od brata, koji je liječnik, do prijatelja... Evo, te večeri sam odmah odjurio kod Zvone Vučković nešto kuhano pojesti. Zapravo sam možda i manje shvatio ozbiljnost situacije nego što je bila realno. Rekao sam: Ma neću ostati u bolnici, živim 300 metara od Svetog Duha, što je glupo. Znajući sada što se sve moglo dogoditi, naravno da bih ostao u bolnici i bio puno discipliraniji', prisjetio se.