Domaći pjevač nakon moždanog udara: 'Zapitaš se je li sve to jurcanje i trčanje vrijedno zdravlja'

Operni pjevač Ronald Braus prošle se godine suočio s teškim zdravstvenim stanjem kada je pretrpio moždani udar. Zbog ozbiljnog upozorenja organizma odlučio je usporiti tempo, a sada je progovorio o svom oporavku, strahovima i povratku na scenu
Brz način života, stres i po tri nastupa dnevno uzeli su danak, zbog čega je poznati bariton Ronald Braus neočekivano završio u bolnici. Iako se isprva opirao ostanku na liječenju, danas priznaje da ga je ovo iskustvo naučilo cijeniti zdravlje iznad svega, ali i navelo na veliku životnu prekretnicu i promjenu svakodnevnih navika.
Oduzetost lica i hitan odlazak liječniku
Braus je za IN magazin otkrio kako je manji moždani udar bio izazvan srčanom manom. Prisjetio se i trenutka kada je shvatio da se događa nešto ozbiljno. 'Jednog dana izašao sam iz auta i osjećao sam da nešto nije u redu – lice mi se ukočilo, a izgubio sam osjećaj za stvarnost. Nazvao sam brata, koji je liječnik, i otišao u bolnicu. Nakon pretraga ustanovilo se da je riječ o manjem moždanom udaru', ispričao je pjevač.
Iako mu to nije bio prvi bliski susret s opasnošću, prije više od desetljeća preživio je tešku prometnu nesreću s prijelomima, u trenucima nakon moždanog udara isprva nije shvaćao ozbiljnost stanja. 'Od brata, koji je liječnik, do prijatelja... Evo, te večeri sam odmah odjurio kod Zvone Vučković nešto kuhano pojesti. Zapravo sam možda i manje shvatio ozbiljnost situacije nego što je bila realno. Rekao sam: Ma neću ostati u bolnici, živim 300 metara od Svetog Duha, što je glupo. Znajući sada što se sve moglo dogoditi, naravno da bih ostao u bolnici i bio puno discipliraniji', prisjetio se.
Strah za karijeru i promjena prioriteta
Priznaje da su mu prvi trenuci nakon dijagnoze bili najteži, prepuni neizvjesnosti i crnih misli o budućnosti. 'U trenutku kad se takvo što dogodi, pitaš se što dalje. Pitaš se hoću li moći i dalje pjevati, raditi svoj posao, koliko ću moći biti kvalitetan. U tih prvih pola sata, sat, jedan dan, ne znaš hoće li se ta pareza lica vratiti, hoće li to ostati trajno, i onda ti prolaze sve varijante: hoću li prodati stan pa unajmiti nešto na moru... Znači, definitivno se nađeš u situaciji da ti je i budućnost upitna', priznao je iskreno.
Mjeseci oporavka natjerali su ga da promijeni prioritete. Uveo je redovitu tjelovježbu i šetnje u prirodi, a poslovni ritam znatno je usporio. 'Nisam paničar, ali ipak se zapitaš koliko je život vrijedan svega ovoga što radimo, i trčanja i jurcanja, i tri gaže dnevno, i svakome udovoljiti, je li to vrijedno zdravlja. Na kraju ipak nije, tako da sam, nadam se, malo povukao kočnicu i shvatio da treba živjeti na drugačiji način', svjestan je Braus.
Povratak na pozornicu i veliki jubilej
Danas se osjeća dobro, vratio je ravnotežu duha i tijela, te se u velikom stilu priprema za proslavu važnog jubileja. 'Ove godine slavim 25 godina od debija, znači 25 godina umjetničkog rada, i to ću obilježiti operetom Vesela udovica u Istarskom narodnom kazalištu u Puli', zaključio je pjevač, kojeg uz to očekuje i organizacija ljetnog festivala Rovinj Art & More.