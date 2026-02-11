Ksenija Urličić progovorila o moždanom udaru: Danas je zahvalna 'anđelima u bijelom'

Umirovljena urednica Zabavnog programa Hrvatske radiotelevizije Ksenija Urličić otkrila je detalje svog iskustva s moždanim udarom i kako su liječnici pravovremeno spasili njezin život. Povod za njezin prvi javni nastup nakon duge pauze upravo je Dan crvenih haljina, inicijativa koja promiče prevenciju moždanog udara kod žena
Inicijativa 'Dan crvenih haljina', posvećena prevenciji moždanog udara kod žena, i ove godine potaknula je mnoge da posvete nekoliko minuta razmišljanju o rizicima, a zatim i poduzmu konkretne korake za zaštitu zdravlja.
Jedna od poznatih dama koja se na ovaj dan prisjetile vlastitog iskustva je i Ksenija Urličić, poznato lice s HRT-a.
Kako je ispričala za In Magazin, prije tri godine doživjela je moždani udar. Premda je sve moglo završiti tragično, liječnici su brzo i ispravno reagirali pa ih Urličić danas naziva svojim 'anđelima u bijelom'..
'Ja sam prije tri godine, doživjela taj jedan kratki moždani udar, to je kratkotrajna ishemija. Srećom, došla sam u dobre ruke. Ja uvijek kažem crvene haljine simboliziraju i ljubav i život, a za mene su tada bile bijele haljine važne, to su bili moji anđeli u bijelom koji su mi zaista spasili život', prisjetila se Ksenija Urličić.
Iako je moždani udar danas široko poznata prijetnja zdravlju, mnogi ne znaju ključnu statistiku: šest od deset slučajeva bilježe žene. Također, mnogima je nepoznata i činjenica da moždani udari odnose više života nego karcinom dojke.