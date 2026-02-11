Ksenija Urličić progovorila o moždanom udaru: Danas je zahvalna 'anđelima u bijelom'

Inicijativa ' Dan crvenih haljina ', posvećena prevenciji moždanog udara kod žena, i ove godine potaknula je mnoge da posvete nekoliko minuta razmišljanju o rizicima, a zatim i poduzmu konkretne korake za zaštitu zdravlja.

Jedna od poznatih dama koja se na ovaj dan prisjetile vlastitog iskustva je i Ksenija Urličić , poznato lice s HRT-a.

Kako je ispričala za In Magazin, prije tri godine doživjela je moždani udar. Premda je sve moglo završiti tragično, liječnici su brzo i ispravno reagirali pa ih Urličić danas naziva svojim 'anđelima u bijelom'..

'Ja sam prije tri godine, doživjela taj jedan kratki moždani udar, to je kratkotrajna ishemija. Srećom, došla sam u dobre ruke. Ja uvijek kažem crvene haljine simboliziraju i ljubav i život, a za mene su tada bile bijele haljine važne, to su bili moji anđeli u bijelom koji su mi zaista spasili život', prisjetila se Ksenija Urličić.

Iako je moždani udar danas široko poznata prijetnja zdravlju, mnogi ne znaju ključnu statistiku: šest od deset slučajeva bilježe žene. Također, mnogima je nepoznata i činjenica da moždani udari odnose više života nego karcinom dojke.