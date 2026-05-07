Anne Hathaway bila je tek deveti izbor: Ove su glumice odbile ulogu u 'Vrag nosi Pradu'

Uoči svibanjske premijere filma 'Vrag nosi Pradu 2', obožavatelji se prisjećaju kako je nastao originalni modni klasik. Dok Anne Hathaway , Meryl Streep i Stanley Tucci ponovno preuzimaju svoje legendarne likove, producenti su otkrili da Hathaway uopće nije bila prvi, već tek deveti izbor za ulogu Andy Sachs . Uz nju, mnoge su današnje holivudske zvijezde glatko odbile sudjelovati u projektu koji će kasnije ispisati filmsku povijest.

'Bila sam tek deveti izbor'

Anne Hathaway, koja je maestralno utjelovila asistenticu Andy Sachs, ranije je priznala da su producenti u početku imali potpuno drugačiju viziju. Poznato je da su za ulogu audiciju odradile Claire Danes, Kirsten Dunst, Juliette Lewis, Natalie Portman i Scarlett Johansson, dok ju je Kate Hudson službeno odbila. No, prva želja studija bila je zvijezda filma 'Opasne djevojke', Rachel McAdams. Njoj je uloga nuđena čak tri puta, ali ju je svaki put odbila.

U intervjuu za portal Bustle 2023. godine, McAdams je objasnila svoju odluku.

'Osjećala sam krivnju što nisam iskoristila priliku koja mi se nudila jer sam znala u kako sam sretnoj poziciji. Ali isto tako sam znala da se to ne slaže s mojom osobnošću i onim što mi je trebalo da ostanem normalna', izjavila je glumica, dodavši da su bile potrebne godine da shvati kako ju je u toj odluci zapravo vodila intuicija.