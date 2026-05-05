Pippa Middleton u ogromnim je dugovima: Prisiljena je prodati raskošno imanje

Sestra princeze Kate i njezin suprug James Matthews navodno su se morali oprostiti od Buckleberry Farma, ambicioznog obiteljskog projekta u Berkshireu koji je trebao spojiti izlete, boravak u prirodi i sadržaje za djecu

Pippa Middleton i James Matthews prodali su Buckleberry Farm, imanje koje su kupili 2021. za oko 1,3 milijuna funti, nakon što se projekt, prema pisanju britanskih medija, godinama borio s velikim financijskim gubicima.

Riječ je o farmi od 72 hektara u Berkshireu, zamišljenoj kao kombinacija izletišta, safari parka, dječjeg igrališta, kafića i glamping smještaja. Posjetitelji su ondje mogli vidjeti jelene i druge životinje, djeca su imala prostor za igru, a tijekom godine organizirali su se i sezonski događaji poput uskrsnih i božićnih programa. Dug koji je premašio 800 tisuća funti Iako je ideja imala potencijal, poslovni rezultati nisu pratili ambicije. Prema navodima HELLO!-a, ukupni dug farme do 2025. narastao je na 807.543 funte, što upućuje na to da Pippa i James nisu uspjeli pretvoriti Buckleberry Farm u održiv posao.

Par je pokušao pronaći novi smjer za imanje. Prošle godine predali su zahtjev za gradnju vrtića na lokaciji, namijenjenog djeci od devet mjeseci do pet godina, uz obrazloženje da bi takav sadržaj odgovorio na nedostatak ranog predškolskog smještaja u zapadnom Berkshireu. Plan je isprva dobio zeleno svjetlo, no ubrzo su se pojavili problemi. Lokalna prometna tijela izrazila su ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg povećanja broja automobila u okolici. Plan za vrtić nije prošao Pippa i James pokušali su objasniti da je prenamjena dijela imanja nužna za budućnost farme te da bi joj omogućila da ostane otvorena javnosti i nastavi nuditi edukativne i rekreativne sadržaje lokalnoj zajednici. Unatoč tome, zahtjev je odbijen, a pokušaj da se projekt financijski stabilizira nije uspio. Uz financijske probleme, imanje se posljednjih godina suočavalo i s kritikama dijela lokalne zajednice. Neki posjetitelji žalili su se na više cijene ulaznica, a pojedini mještani tvrdili su da je Buckleberry Farm izgubio pristupačan karakter kakav je imao ranije.

