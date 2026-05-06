Petar Grašo nastupio na splitskoj Rivi: Iz publike ga bodrila Hana s kćerkicom Albom

Petar Grašo otvorio je veliki koncert na splitskoj Rivi pred tisućama obožavatelja, uz podršku najbližih iz prvih redova. Među publikom su bile supruga Hana i kćerkica Alba

Koncertna večer na Rivi započela je retrospektivnim videom koji je podsjetio na tri desetljeća karijere jednog od najpopularnijih domaćih pjevača. Već prvi taktovi podigli su atmosferu, a Grašo je priznao da pred splitskom publikom uvijek osjeća posebnu tremu. Publika mu je uzvratila pjesmom u glas, kako prenosi Dalmatinski portal.

Koncert na splitskoj Rivi otvorio je pjesmom 'Mjesec iznad oblaka', nakon čega je pozdravio okupljene riječima: 'Dobra večer, dragi moj Splite… evo me u svom gradu i hvata me lagana trema.' Uslijedio je niz hitova, uključujući 'Šporke riči', koje je publika pjevala od prve do zadnje riječi. Grašo se osvrnuo i na turneju 'Volim i postojim', kojom obilježava 30 godina karijere.

'Izabrati pjesme za ovih 30 godina nije bilo lako. Uzeo sam one koje vi volite, ali i one koje ja volim', rekao je. Tijekom večeri sjeo je za klavir i izveo niz balada. Emotivna posveta Oliveru Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bila je posveta Oliveru Dragojeviću. Prije izvedbe 'Cesarice' poručio je: 'Ovu ćemo pjevati samo ja, vi i moj klavir.'