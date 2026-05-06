u sklopu SUDAMJE

Petar Grašo nastupio na splitskoj Rivi: Iz publike ga bodrila Hana s kćerkicom Albom

I. B.

06.05.2026 u 21:52

Petar Grašo, Hana Huljić Grašo
Petar Grašo, Hana Huljić Grašo Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

Petar Grašo otvorio je veliki koncert na splitskoj Rivi pred tisućama obožavatelja, uz podršku najbližih iz prvih redova. Među publikom su bile supruga Hana i kćerkica Alba

Koncertna večer na Rivi započela je retrospektivnim videom koji je podsjetio na tri desetljeća karijere jednog od najpopularnijih domaćih pjevača. Već prvi taktovi podigli su atmosferu, a Grašo je priznao da pred splitskom publikom uvijek osjeća posebnu tremu. Publika mu je uzvratila pjesmom u glas, kako prenosi Dalmatinski portal.

Koncert Petra Graše u Splitu
  • Koncert Petra Graše u Splitu
  • Koncert Petra Graše u Splitu
  • Koncert Petra Graše u Splitu
  • Koncert Petra Graše u Splitu
  • Koncert Petra Graše u Splitu
    +21
Koncert Petra Graše u Splitu Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koncert na splitskoj Rivi otvorio je pjesmom 'Mjesec iznad oblaka', nakon čega je pozdravio okupljene riječima: 'Dobra večer, dragi moj Splite… evo me u svom gradu i hvata me lagana trema.'

Uslijedio je niz hitova, uključujući 'Šporke riči', koje je publika pjevala od prve do zadnje riječi. Grašo se osvrnuo i na turneju 'Volim i postojim', kojom obilježava 30 godina karijere.

vezane vijesti

'Izabrati pjesme za ovih 30 godina nije bilo lako. Uzeo sam one koje vi volite, ali i one koje ja volim', rekao je.

Tijekom večeri sjeo je za klavir i izveo niz balada.

Emotivna posveta Oliveru

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bila je posveta Oliveru Dragojeviću. Prije izvedbe 'Cesarice' poručio je: 'Ovu ćemo pjevati samo ja, vi i moj klavir.'

Hana Huljić Grašo sa kćerkicom Albom
Hana Huljić Grašo sa kćerkicom Albom Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Publika je u tišini pratila izvedbu, nakon čega je Grašo podijelio osobno sjećanje: 'On je otkrio jednog 16-godišnjeg dječaka… Bez njega ništa od ovoga ne bi bilo isto.'

Grašo je spomenuo i Doris Dragović, koja nastupa dan kasnije u Splitu. 'Doris vas čeka sutra. Split je ovih dana centar svijeta', rekao je referirajući se na Sudamju, tradicionalnu proslavu blagdana sv. Dujma i Dana grada Splita koja se obilježava bogatim glazbenim programom na nekoliko gradskih lokacija.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u sklopu SUDAMJE

u sklopu SUDAMJE

Petar Grašo nastupio na splitskoj Rivi: Iz publike ga bodrila Hana s kćerkicom Albom
'MAN ON FIRE'

'MAN ON FIRE'

Netflix ima moćan novi triler: Od ove serije teško ćete se odvojiti
NESLAGANJE S WHITEOM

NESLAGANJE S WHITEOM

Iznenada napustila set 'Bijelog lotosa': Otkriven pravi razlog odlaska Helene Bonham Carter

najpopularnije

Još vijesti