Zbog ovog detalja Nolanova 'Odiseja' postala sprdnja: 'Kao da razgovaraju ispred Starbucksa'

Novi trailer za epski spektakl Christophera Nolana 'The Odyssey' izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama, no ne zbog vizualnih efekata, već zbog neočekivane jezične odluke. Naime, svi likovi u ovom povijesnom epu govore naglašenim američkim naglaskom

Iako je adaptacija Homerove 'Odiseje' zamišljena kao grandiozan spektakl s nevjerojatnom glumačkom postavom koju predvode Matt Damon i Zendaya, obožavatelji su ostali zatečeni svakodnevnim, američkim govorom junaka. Umjesto tradicionalnog britanskog naglaska na koji je publika navikla u povijesnim filmovima, likovi iz antičke Grčke zvuče kao da su upravo izašli iz modernog američkog kafića. 'Zvuče kao da su ispred Starbucksa' Na CinemaConu Christopher Nolan je izjavio kako ovo 'nije samo jedna priča, nego ultimativna priča', no publika je nakon posljednjeg trailera ostala fokusirana na nešto sasvim drugo. Trailer je izazvao lavinu komentara na YouTubeu i Redditu, a posebnu pažnju privukao je trenutak u kojem Matt Damon, u ulozi Odiseja, predvodi vojsku u bitku uzvikujući vrlo moderno 'Let's go!'. Zanimljivo je i to da su čak i britanski glumci poput Toma Hollanda i Roberta Pattinsona za potrebe filma morali usvojiti američki izgovor.

'Ljudi se žale na povijesno netočan oklop, ali barem su pogodili Odisejev bostonski naglasak', našalio se jedan korisnik. Drugi je primijetio kako rečenica 'Moj tata dolazi kući' zvuči potpuno deplasirano u epskom filmu ovakvog kalibra. 'Zvuče kao da vode epski razgovor na pločniku ispred Starbucksa', zaključio je jedan razočarani obožavatelj. Ipak, bilo je i onih koji su stali u obranu redatelja: 'Volim te stare grčke i rimske filmove s britanskim naglaskom, ali to je klišej koji nema smisla i može se napustiti.' Kršenje nepisanog holivudskog pravila Očito je da bi korištenje različitih dijalekata homerskog grčkog jezika film učinilo teško probavljivim za širu publiku, no Nolanova odluka svejedno predstavlja oštar rez s dugogodišnjom holivudskom tradicijom. Od 'Deset zapovijedi' i 'Ben Hura' pa do 'Gladijatora' i HBO-ove serije 'Rim', britanski naglasak postao je standard za povijesne i fantasy epove.